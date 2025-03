Agentes federales vuelven a realizar operativos en Chelsea

La hermana de un inmigrante detenido, quien dice no tenía estatus legal en el país, asegura que este fue detenido mientras iba a su trabajo a pesar de no tener un récord criminal.

Nuevamente agentes federales detienen a inmigrantes mientras iban a su trabajo durante otro operativo registrado en Chelsea, Massachusetts.

La familia de uno de ellos ahora pide compasión mientras organizaciones locales se preparan para movilizarse e informar a la comunidad sobre sus derechos.

"Iban en el trabajo y se los llevaron, que buscaban a uno y él no tenía corte, ni récord, ni nada y se los llevaron a todos y se los llevaron a todos", dijo el familiar de migrante detenido por agentes de inmigración.

Alegan que el hombre contaba con su permiso para trabajar.

La inmigrante de origen salvadoreño, quien prefirió mantenerse en el anonimato, dice que su hermano fue detenido el jueves en la mañana durante un aparente operativo de agentes de inmigración captado en video en Chelsea, Massachusetts.

"Y no es justo que diga a que voy por una persona y solo porque no la encontraron se llevan a la otra persona yo no estoy de acuerdo solo porque no tiene papeles", dice la mujer.

Ella hace un llamado a las autoridades federales mientras lamenta que su familiar ahora es parte de la cifra de detenidos, "que suelten a los que no tienen mal récord que los dejen que sean compasivos porque supuestamente todos tienen derechos".

Por su parte, Tom Hodgson, el ex alguacil del condado Bristol, dijo: “Cuando tomas una decisión y es una mala decisión, siempre existe la posibilidad de consecuencias y eso es triste para aquellos que se encuentran con ICE y no se supone que estén aquí y que no siguieron la ley.”

Lucy Pineda, directora ejecutiva de organización LUMA, denunció la existencia de otros operativos en Massachusetts, "esta mañana sabemos que arrestaron personas acá sobre la 16 por el McDonald's que es la línea con Everett y Chelsea, igualmente en la Everett Avenue frente a la escuela, ahí también sacaron a dos personas de los carros", dijo.

Pineda asegura que ante estos operativos la organización ahora busca movilizarse para informar a la comunidad en las calles, "vamos a estar con los megáfonos hablando fuerte diciendo no abra la puerta conozca sus derechos hablando sobre sus derechos de esa manera nosotros vamos a informar más a la comunidad".

El temor se ha apoderado de los habitantes de la ciudad de Chelsea, Massachusetts viven bajo la sombra del miedo tras las recientes políticas migratorias y los operativos orquestados por el gobierno federal.

La organización LUMA señala que desde la próxima semana comenzarán a circular en vehículos para informar a la comunidad de ciudades como Chelsea, Everett y otras aledañas.

Telemundo Nueva inglaterra solicitó a las oficinas de ICE información sobre estos operativos, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Tan solo el martes, quedó captado en video otro operativo de ICE que resultó en la detención de varios inmigrantes hispanos en Chelsea, que se dirigían a trabajar.

La Colaborativa, una de las organizaciones de apoyo a inmigrantes más destacadas del área de Boston, publicó un aviso en Facebook el martes por la mañana diciendo que habían confirmado los operativos de ICE en Chelsea.