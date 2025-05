Se registran nuevos operativos de ICE en Chelsea y Waltham

Varios arrestos a manos de agentes de ICE se realizaron el lunes en varias comunidades de Massachusetts, y los hechos quedaron captados en video.

El primero, se registró en la ciudad de Chelsea donde en video se ve a los agentes arrestando a por lo menos dos personas, ambos fueron procesados. El segundo ocurrió en Waltham donde los agentes federales persiguieron a un hombre por varias calles para arrestarlo.

La comunidad continúa alertando a sus mismos residentes, ante la presencia de agentes federales en sus vecindarios.

En Waltham, la esposa del dueño de una compañía dijo a Telemundo Nueva Inglaterra cómo los agentes arrestaron al hombre.

Varios vehículos con agentes federales siguieron al hombre, que se ve en el suelo en el video, lo persiguieron por varias cuadras, hasta que finalmente lo arrestaron entre las calles William y Felton.

“Cómo siempre todos los días salieron a trabajar pero con mala suerte uno de los muchachos comenzaron a perseguir lograron llegar a casa pero el muchacho salió y lo arrestó algo que nunca se había visto.”, dijo la mujer, quien asegura que los agentes ingresaron hasta su casa buscando al sospechoso, luego de que su esposo lo fuera a recoger a su casa para ir a trabajar.

“Con miedo, es más las niñas no fueron a clases hoy estamos a unas cuadras pero no fueron a clase.”, dijo la esposa del jefe del trabajador arrestado.

El panorama fue muy parecido en la Washington St. en Chelsea, donde agentes llegaron en busca de dos hombres.

“No me gusta lo que están haciendo porque la gente está trabajando por ejemplo está esta gente trabajando en esa construcción imagínese vienen acá arrestan a la gente y quién va a hacer los trabajos los americanos no van a venir a hacer los trabajos ellos no trabajan por 20 pesos.”, dice Francisco Torres, quien fue testigo del arresto.

Los agentes federales llevan en sus operativos unos computadores donde revisan las identidades, y tras la inspección, se llevan a los detenidos.

“Y hasta la gente lo dice, que la policía de Chelsea está cooperando con ellos, y eso no está bueno.”, opina Torres.

En varias ocasiones la policía de Chelsea ha desmentido la posible colaboración con ICE, por lo cual el lunes se llevará a cabo una reunión en La Colaborativa en compañía de la comunidad y la policía para tomar acciones ante los arrestos de ICE.