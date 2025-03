‘Te voy a llevar con tus hijos’: madre hispana narra encuentro con ICE en Framingham

El miércoles una madre de origen hispano compartió su relato de cómo fue su encuentro con agentes de ICE en la ciudad de Framingham, Massachusetts.

La mujer estuvo a punto de ser arrestada frente a sus hijos, sin embargo, conocer sus derechos le permitió continuar con su vida.

Esta madre se dirigía al supermercado con sus dos hijos pequeños, cuando fue interceptada por agentes federales, quienes le insistían en que se bajara del vehículo y hasta intentaron abrirle la puerta.

“Si no te bajas, o no bajas, te voy a llevar con tus hijos”, dijo la madre de origen guatemalteco.

Ella asegura que los agentes de ICE intentaron intimidarla de muchas formas, “la otra fue que me dijo dame tus documentos, y mi respuesta fue, porque te tendría que dar mis documentos? Traes una hoja donde diga que tengo que darte mi documento, él me dijo no".

Con mucho aplomo esta mujer le habló a los agentes federales que la interceptaron cuando salía de su casa en la ciudad de Framingham, “mientras tu no me enseñes una hora firmada, yo no te voy a enseñar mis documentos”, dijo la mujer.

Juliana Mira Arango es asistente legal en un bufete de abogados en Boston, dice que hacer valer nuestros derechos como comunidad inmigrante hace la diferencia.

“Su carro es considerado su propiedad privada, no es necesario que se bajen del carro, pueden bajar simplemente la ventana”, dice Mira Arango.

La madre asegura que siempre se mantuvo firme en su posición, y a los oficiales no les quedó otra que marcharse.

“Que no tengamos miedo, que al contrario, alcemos la voz, porque el hecho de que no tengamos un estatus eso no nos hace delincuentes….”, dijo la mujer.

Ella asegura que se ha preparado y educado también a sus hijos, y recomienda a las familias plantearse cómo reaccionar si algo así les llegara a pasar.