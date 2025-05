Realizan operativos de ICE en varias comunidades de Mass.

El terror se apoderó este fin de semana de nuestra comunidad inmigrante en Massachusetts.

Agentes federales realizaron operativos con arrestos en East Boston, Everett y Waltham, y el lunes en la tarde, continuaban los operativos.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Solo en la ciudad de Everett, organizaciones pro-inmigrantes registraron siete arrestos, y otros cinco más en la ciudad de Waltham.

Muchos de ellos están en un centro de detención en Plymouth, y Telemundo Nueva Inglaterra habló con algunos testigos de los arrestos en Waltham y Everett.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Afuera de la casa, habían cuatro agentes federales", dijo Tony Portillo, quien fue testigo de un arresto efectuado por agentes federales, justo al lado de su casa en la ciudad de Everett, el joven es repartidor de comida.

"Esta persona vino y parqueó su carro pero en doble parqueo, estaba bloqueando unos carros de los federales, entonces no sé cómo ellos corrieron la placa y detuvieron a ese muchacho", aseguró Portillo.

Varias imágenes de un hombre salvadoreño puesto bajo arresto, y a un joven esposado por agentes federales, fueron compartidas por miembros de la comunidad de Everett el domingo.

En Medford, Massachusetts redoblan los esfuerzos para preparar a la comunidad inmigrante ante futuros operativos de ICE con la distribución de tarjetas de "Conozca sus Derechos".

Portillo dice que incluso dialogó con uno de los agentes, "yo le digo ¿pero por qué lo detienes? y entonces uno de los agentes me dijo que 'porque él aplicó acá para un asilo político y no le dio seguimiento, dos años atrás fue arrestado, y lo sacaron con la condición de que continuara su caso, y no se ha presentado a corte".

Emerson Antonio, quien reside en Everett, también fue testigo de uno de los arrestos que efectuó ICE este domingo en Waltham, "llegamos y había un grupo de personas y tenían a un niño, y este niño estaba en un vehículo con su amigo y a su amigo lo recogieron”, dijo.

ICE realizó operativos este fin de semana en varias ciudades, entre ellas Everett, East Boston, Lawrence y Waltham, en esta última las organizaciones comunitarias estiman que al menos cinco personas fueron arrestadas.

La mayoría de los líderes comunitarios coinciden en que en estos operativos se están llevando también a personas sin antecedentes criminales y que están bajo un proceso migratorio.

"Prácticamente las personas que se están llevando son personas con documentos y otros que están con procesos migratorios", dice Lucy Pineda, directora de Latinos Unidos.

Hay mucho temor en la comunidad, el llamado de las organizaciones pro inmigrantes en este momento es mantenerse unidos y hacer valer sus derechos como inmigrantes.