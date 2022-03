Ordenanza que limita las horas de protesta aprobada por concejales de Boston

Una ordenanza que limita las horas durante las cuales los manifestantes pueden reunirse en vecindarios residenciales obtuvo el respaldo del Ayuntamiento de Boston el miércoles en una victoria para la alcaldesa Michelle Wu, quien ha sido atacada en las primeras horas de la mañana frente a su casa por personas que protestaban contra el mandato de vacuna contra el coronavirus de empleados municipales.

Wu presentó la propuesta en febrero. La medida permitiría a los manifestantes manifestarse fuera de una casa individual solo entre las 9 a.m. y las 9 p.m. Protegería cualquier hogar, no solo los de los funcionarios electos.

Las restricciones de ruido actuales de Boston han limitado a los manifestantes para que no participen en fuertes protestas antes de las 7 a. m. o después de las 11 p. m. La nueva ordenanza reduciría esa ventana.

La ordenanza fue aprobada por una votación de 9-4 el miércoles.

La propuesta no afectaría marchas o protestas que pasen por zonas residenciales que no estén dirigidas a una vivienda en particular. Define los piquetes residenciales dirigidos como piquetes, protestas o manifestaciones, con o sin carteles, dirigidos a uno o más ocupantes de una residencia en particular.

Los manifestantes han estado gritando fuerte, golpeando tambores y haciendo sonar silbatos fuera de la casa de la alcaldesa en Roslindale desde las 7 a.m., perturbando no solo a la familia de la alcaldesa, sino también a sus vecinos, según funcionarios de la administración.

Los críticos han dicho que las nuevas restricciones podrían frenar los derechos de la Primera Enmienda de las personas.

Wu dijo que comprende la frustración que algunos pueden sentir con el gobierno de la ciudad, pero dijo que no quiere permitir que un discurso "tóxico" desplace la participación en la vida cívica.

“No puedes tomarte las cosas como algo personal en trabajos como este”, dijo Wu, una demócrata, a Associated Press horas antes de que el consejo aprobara la medida. “Al mismo tiempo, parece que en los últimos años, especialmente, hemos visto una normalización del comportamiento que es tóxico, dañino y personalmente abusivo para muchas, muchas personas”.

Wu agregó que, según su propia experiencia y lo que ha escuchado de otros en el gobierno, "las mujeres y las mujeres de color en particular a menudo tienen las versiones más racializadas y basadas en el género de esa intensidad".

Ricardo Arroyo, demócrata y concejal que votó a favor de la enmienda, dijo que la medida no quita el derecho a protestar.

“Esta ordenanza equilibra las necesidades de nuestros residentes de tener una expectativa de privacidad y paz en sus hogares en las primeras horas de la mañana con el derecho a protestar”, dijo Arroyo en una declaración escrita. “Está estrictamente diseñado con limitaciones razonables de tiempo, lugar y forma de hablar, mientras que el contenido es neutral”.

Los infractores podrían enfrentar multas desde $100 por la primera infracción.