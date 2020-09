Organización ayuda con trámites migratorios de manera gratuita

Una organización ofrece ayuda migratoria virtual y completamente gratuita es lo que migrantes de todos los Estados Unidos podrán recibir gracias a los servicios de una organización no lucrativa de Allston, Massachusetts.

ImmigrationHelp.org está compuesta de inmigrantes, o hijos de inmigrantes, donde ofrecen una gran variedad de servicios para las comunidades migrantes en toda la nación.

“Las familias de bajos recursos no pueden pagar cinco mil dólares para un abogado,” explicó Jonathan Petts, cofundador de la organización. “Hay miles de migrantes elegibles que no pueden obtener una autorización de trabajo, no pueden obtener cobertura médica, no pueden votar en nuestra democracia, y esa es una tragedia en la que estamos tratando de resolver.”

La organización ofrece servicios de asesoría legal a toda persona que la necesite durante diferentes procesos migratorios, como para obtener una residencia, la ciudadanía o renovar el DACA.

La ayuda es completamente gratuita para la mayoría que la solicita.

“Ya tengo 16 años aquí [en los Estado Unidos] pero no he podido arreglar [mi estatus migratorio] todavía por la situación que estamos viviendo ahorita,” dijo Yunior Patilla, un inmigrante hondureño que reside en East Boston.

Petts dice que son migrantes como Patilla quienes ellos quieren alcanzar y ayudar.

Las personas interesadas solo tienen que visitar el sitio web y llenar un formulario para el servicio que requieren.

Hasta el momento la organización ha ayudado a más de mil personas en diferentes etapas de sus procesos migratorios de forma gratuita.