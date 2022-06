Organización se une a la lucha contra la inseguridad alimentaria en CT

La organización United Way Of Greater New Haven se une a la lucha contra el hambre en Connecticut.

“Aquí tenemos almendras, tenemos ‘applesauce’ toda esta comida va a ir a nuestros vecinos que no tienen comida”, dice Dennis Vasquez voluntaria coordinadora de United Way Of Greater New Haven

Esta semana habrá una serie de eventos de diversas labores que van desde pintar un comedor comunitario en Branford, embellecer un banco de alimentos en Guildford hasta servir comidas caseras gratuitas en una cena comunitaria.

El objetivo es proveer alimentos saludables que nutran a las familias más necesitadas.

Luego de la recolección de alimentos, voluntarios pasaron por la despensa de alimentos FISH, quien se encarga de distribuir la comida a más de mil hogares mensualmente.

En Connecticut, según estadísticas de Feeding America, uno de cada ocho adultos pasan hambre, y uno de cada siete menores, un problema que ha empeorado durante la pandemia.

Esta despensa ha triplicado en tamaño desde el comienzo de COVID.

Organizaciones como FISH están siempre en busca de voluntarios, para más información visite el siguiente link.

