Organizaciones exigen que se investigue ataque a madre e hija en East Boston como crimen de odio

Organizaciones de derechos civiles están pidiendo que se investigue un ataque a una madre e hija en el área de Maverick Square en Boston como un crimen de odio.

Según el comunidado de Lawyers for Civil Rights Boston y la organización Centro Presente, la familia no ha sido notificada sobre arrestos y la policía no entrevistó formalmente a las víctimas hasta que su asesoría legal intervino.

“Fuimos atacadas, golpeadas, pateadas y mordidas. Estoy teniendo pesadillas. Tengo miedo de tomar el tren para ir a trabajar, y mi familia tiene miedo de hablar español en público. Mi hija todavía usa un collarín y tiene problemas para dormir. Todos estamos muy conmocionados ”, dijo la Sra. Vásquez.

La familia Vásquez exige que el Departamento de Policía de Boston dedique todos los recursos disponibles para investigar este asunto urgente como un crimen de odio y presentar todos los cargos relevantes, en la mayor medida de la ley, contra los perpetradores.

Según el Boston Globe, la Policía de Boston está investigando el caso.

“Estamos brindando un apoyo vital a la familia Vásquez y a muchos otros en East Boston. Las personas de color y los inmigrantes no pueden sentirse seguros cuando la policía no actúan. No somos ciudadanos de segunda clase. Nos merecemos protección y respeto. En un vecindario como East Boston, que ha visto un aumento en los incidentes de odio, las investigaciones inmediatas y significativas de los crímenes de odio son críticas para disuadir nuevas amenazas y violencia ", dijo Patricia Montes, Directora Ejecutiva de Centro Presente.

Las organizaciones y la familia Vasquez dijeron estar preparados para cooperar y asistir a la policía en la investigación.