Organizaciones pro inmigrantes donan más de medio millón de dólares a fondo de ayuda

Dos organizaciones pro inmigrantes de Massachusetts donarán $570 mil de un fondo de ayuda, para las familias indocumentadas que están llegando al estado y esto complementará los esfuerzos a nivel regional y estatal para apoyarlos.

Se trata de las organizaciones sin fines de lucro United Way of Massachusetts Bay y The Boston Foundation, quienes anunciaron el lunes la primera de tres distribuciones de dinero y ayuda para 12 organizaciones comunitarias que asisten a Familias Migrantes que han llegado a Massachusetts.

El fondo se creó el mes pasado para abordar la creciente crisis humanitaria que enfrentan los inmigrantes que buscan asilo en Massachusetts y para apoyar a las organizaciones comunitarias locales.

Vetto Casado, Asistente Dir. de The Boston Foundation dijo que “el fondo alojado en United Way y en Boston Foundation nosotros hemos aceptado donaciones del público que se utilizarán para proporcionar subvenciones a organizaciones sin fines de lucro con sede en Massachusetts y que asisten activamente a familias migrantes”

En esta edición de Enfoque Nueva Inglaterra analizamos las más recientes acciones que ha tomado el gobierno de Mass. para afrontar la crisis migratoria en la región.

El Fondo de Ayuda para Familias Migrantes de Massachusetts ayudará a garantizar que las familias que llegan a Massachusetts tengan cubiertas sus necesidades básicas.

“Y apoyar su capacidad para coordinar con sitios de refugio y satisfacer la demanda a los servicios que están faltando en la región en este momento" dijo.

Los fondos y donaciones apoyarán servicios como clases de inglés, servicios legales, asistencia médica, escolar, asistencia para solicitar asilo y de inmigración entre otros.

“Ellos aumenta la capacidad para nosotros garantizar que individuos niños y familias tengan acceso a necesidades esenciales como alojamiento temporal comida ropa pañales artículos de higiene y transporte”

Las ciudades con alta presencia latina que se verán beneficiadas son: Boston, Everett, Lynn, Lowell, Worcester y Chelsea entre otras.

“Así que en Chelsea tenemos más de 40 familias apoyadas por el Commonwealth, por la ciudad y por estas organizaciones con servicios de vivienda de emergencia, asistencia alimentaria y acceso a atención médica, por lo que este esfuerzo nos permite apoyar a más familias", dijo Alex Train, Director de vivienda y desarrollo Chelsea.

Recordemos que según la Gobernadora de Massachusetts Maura Healey, se estima que actualmente hay más de 6 mil familias, incluyendo niños y mujeres embarazadas, en refugio de emergencia en todo el estado.