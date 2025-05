Organizadores del Festival del Orgullo en Boston anuncian el tema del desfile para el 2025

Boston Pride For The People ha anunciado el tema del Desfile y Festival del Orgullo de 2025, que se celebrará el sábado 14 de junio de 2025.

Los organizadores de BP4TP pretenden que el tema "Aquí para Quedarnos" transmita un mensaje claro: las personas que se identifican como LGBTQIA+ no pueden ser ignoradas, relegadas a la sombra ni silenciadas ante el aumento de los ataques políticos.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

"Nuestro lema, 'Aquí para Quedarnos', es una declaración contundente de la resiliencia y el orgullo LGBTQIA+ ante la creciente hostilidad", declaró Adrianna Boulin, presidenta de Boston Pride for the People. "Hay quienes desearían que desapareciéramos, que volviéramos al armario, que silenciáramos nuestras voces y que renunciáramos a los derechos que tanto hemos luchado por reclamar. Pero no seremos intimidados, silenciados ni borrados. Nunca nos hemos doblegado ante el odio, y no vamos a empezar ahora. Estamos aquí para quedarnos".

Por tercer año consecutivo, Boston Pride for the People organizará el Desfile 2025 desde Copley Square hasta Boston Common, donde todos están invitados a participar en un festival de un día. También se celebrará una fiesta vecinal en la Plaza del Ayuntamiento. La celebración del Orgullo de Boston es la más grande de Nueva Inglaterra. Se estima que más de un millón de personas asistieron al desfile en 2023 y 2024.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

BP4TP se lanzó en 2023 y creó el primer desfile y festivales del Orgullo en Boston en más de tres años.

Las personas o empresas interesadas en oportunidades de patrocinio deben contactar a sponsor@bp4tp.org. Se anima a quienes deseen ser voluntarios a inscribirse en el sitio web de BP4TP.