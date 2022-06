Otro día veraniego antes de la lluvia, mientras llegan temperaturas más frías

Todavía logrando aferrarse al verano con el pronóstico de hoy. Sin embargo, está retrasando lo inevitable. Las lluvias seguirán llegando más tarde esta noche, y algunos aguaceros están programados para mañana temprano por la mañana. Es un sistema de movimiento rápido, pero hay otros en proyecto que proporcionarán más agua en los próximos días.

Podemos recordar otros junios que se fueron al sur en los veranos pasados, pero este no está a la altura de esas desagradables reputaciones. Claro, nos vamos a mojar durante unos días (y probablemente perderemos una buena parte del fin de semana), pero el patrón es progresivo (lo que significa que las tormentas no se están estancando), por lo que hay un lado positivo allí. Dicho esto, no vemos períodos prolongados de calor o humedad a mediados de mes.

La lluvia del miércoles se alejará por la tarde, lo que permitirá unas pocas horas de clima más seco antes de que se ponga el sol, pero nunca nos sacudiremos las nubes el miércoles por la noche. Inmediatamente después de esa tormenta viene una gran cantidad de lluvia para el jueves. Es esta tormenta la que hace mella en la sequía con sus aguaceros y lluvias generalizadas.

Veremos un descanso el viernes y luego otra tormenta para el sábado con un lote de agua igualmente robusto. Aunque las probabilidades aún son bajas, la orientación sugiere la idea de que algunas partes del sur de Nueva Inglaterra (particularmente el sureste de Massachusetts) se acerquen a dos pulgadas de agua durante el fin de semana.

Algunas buenas noticias para la sequía, pero no tan buenas noticias para los planes de fin de semana. Lo seguiremos a lo largo de la semana.

