Otros dos policías de New Haven despedidos en relación con hombre en custodia que quedó paralizado

La Junta de Comisionados de Policía de New Haven, Connecticut votó para despedir a dos policías más involucrados en el caso de Richard "Randy" Cox.

Cox quedó paralizado después de que la camioneta de la policía en la que se encontraba se detuviera en seco y arrojándolo hacia adelante contra la pared de la camioneta.

Los oficiales Betsy Segui y Oscar Díaz fueron despedidos durante la reunión de la Junta de Comisionados de Policía del miércoles. Se presentó una moción para recomendar su despido y debido a que fue aprobada, los oficiales son despedidos automáticamente, según la oficina del alcalde.

Los oficiales Jocelyn Lavandier y Louis Riviera fueron despedidos a principios de este mes después de que la junta votara para terminar su empleo con el departamento de policía.

Cinco oficiales estaban allí cuando Cox llegó al centro de detención el 19 de junio de 2022. Uno de esos oficiales se jubiló. Los otros cuatro han sido despedidos desde entonces.

El jefe de policía Karl Jacobson recomendó previamente que los cuatro oficiales fueran despedidos luego de una investigación de asuntos internos.

“Lo que le sucedió a Randy Cox fue inaceptable y el voto de la Junta de Comisionados de Policía para aceptar las recomendaciones del Jefe Jacobson de despedir a estos oficiales fue el correcto”, dijo el alcalde Justin Elicker a principios de este mes.

El caso alimentó la legislación que fue aprobada tanto en la Cámara como en el Senado que requiere que el consejo de estándares y capacitación de oficiales de policía desarrolle políticas que requieran cinturones de seguridad para cualquier persona que sea transportada en un vehículo municipal.

Cox quedó paralizado del pecho para abajo. La ciudad de New Haven rápidamente inició sus propias políticas que exigen el uso del cinturón de seguridad poco después del incidente.

El año pasado, los abogados de Cox presentaron una demanda de $100 millones contra la Ciudad de New Haven y el Departamento de Policía de New Haven. Desde entonces, la ciudad de New Haven y el equipo legal de Cox acordaron continuar con las negociaciones de conciliación en el caso civil.