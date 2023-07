Padre acusado por asesinato en caso de niño que murió quemado y golpeado en NH

El padre de un niño de 7 años que murió después de que lo encontraran gravemente quemado y golpeado en un apartamento en Manchester, New Hampshire, en enero, ahora ha sido acusado de asesinato.

La Oficina del Fiscal General de New Hampshire anunció el lunes que Murtadah Mohammad fue arrestado por un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo. Ya estaba en la cárcel por cargos relacionados con el abuso del niño.

Los fiscales dicen que el 17 de enero, Mohammad "causó la muerte de J.R., una persona menor de 13 años, imprudentemente en circunstancias que manifestaron una indiferencia extrema al valor de su vida, al someterlo a violencia abusiva y no obtener asistencia médica oportuna “por sus heridas".

Las autoridades no han revelado el nombre del niño, pero la madre del niño lo identificó previamente como Jaevion Riley.

La oficina del fiscal general y la policía de Manchester habían anunciado previamente que consideraban "sospechosa" la muerte de Jaevion.

Los equipos de emergencia que respondieron a un informe de un menor en peligro en un apartamento en Manchester el 17 de enero dijeron que encontraron a Jaevion inconsciente y con quemaduras graves. Fue llevado a un hospital local y trasladado a un hospital en Boston, donde murió más tarde.

Mohammad fue arrestado inmediatamente después del incidente y acusado de varios delitos derivados del presunto abuso de su hijo, incluido un cargo de asalto en primer grado, dos cargos de asalto en segundo grado, dos cargos de falsificación de evidencia física y un cargo de poner en peligro el bienestar de un niño.

Ahora se espera que se retiren esos cargos y que la acusación se transfiera completamente a la oficina del fiscal general para continuar con el cargo de asesinato y cualquier cargo adicional que pueda presentarse.

Según documentos judiciales, Mohammad dijo a los socorristas que estaba en la ducha cuando su hijo resultó herido y no vio lo que sucedió. Sin embargo, los primeros en responder notaron que no había evidencia que sugiriera que alguien acababa de ducharse y que había otras inconsistencias en su declaración. Más tarde le diría a la policía, según una declaración jurada de arresto presentada ante el tribunal, que había usado la fuerza y ​​el agua caliente como formas de disciplina.

La madre del niño, Rainah Riley, dijo en enero que su hijo estaba en coma antes de morir y que el hospital describió sus heridas como "tortura, mutilación y brutalización". Ella dijo que Jaevion sufrió fracturas de cráneo y costillas, sangrado en el cerebro, lesiones pulmonares, quemaduras graves y más.

"Es absolutamente espantoso, es horrible y es repugnante de ver. Me pone físicamente enferma mirar a mi propio hijo por lo que este hombre le hizo", dijo en ese momento.

Riley dijo que Mohammad había obtenido la custodia compartida de Jaevion unos meses antes del incidente. Ella dijo que trató de informar signos de abuso, como hematomas, a la División de Niños, Jóvenes y Familias de New Hampshire, pero no se hizo nada.

"Llamé a controles de bienestar cuando estaba con él, por los moretones, y nadie hizo nada", dijo Riley. "El sistema le ha fallado no solo a mi hijo, sino a tantos niños. Y hay que hacer algo, porque esto no está bien. No lo está. ¿Cuándo es suficiente?"

Cuando se le preguntó sobre la cuenta de Riley, un representante de DCYF dijo que la agencia está obligada a proteger la confidencialidad de los niños y la familia según las leyes estatales y federales.