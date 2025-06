“Papi, where are you?”: Familia separada este día del padre tras arresto de ICE

Este domingo se celebra el Día del Padre, y mientras muchas familias se preparan para abrazar a papá, otros están viviendo una pesadilla.

Son miles los inmigrantes que pasarán este domingo encerrados, separados de sus hijos y esposas, detenidos por ICE mientras esperan una decisión que podría destrozar por completo a sus familias… la deportación, así es el caso de una familia de Milford, Massachusetts.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“A mí me afecta demasiado no tener a mi esposo el papá de mis hijos me afecta demasiado (llanto) porque yo adoro a mi marido”, dice Christina Toledo, cuyo esposo está detenido por ICE.

Este es el drama que viven miles de familias en estos momentos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Yo quería ir a visitarlo pero no permitan, sólo permitan una vez al mes por dos horas yo quería ir a traerlos pero no permitan este domingo”, dice Toledo.

Agentes de inmigración enmascarados se llevaron de su casa a su esposo Nexon Aroldo Asencio, un padre guatemalteco, el pasado 30 de mayo. Los uniformados le dijeron que buscaban a su hermano, hoy dos semanas después del arresto, Toledo, esposa de Nexan y madre de sus dos gemelos de 4 años, dice que este será el primer día del padre sin su esposo.

“Ahora para el día de padres la verdad no sé qué hacer con ellos porque para mí va a afectarme mucho porque mi marido no está ese es día de él”, explica la mujer.

Nexan Aroldo Asencio fue sacado de su casa en Milford, Massachusetts, por agentes de inmigración enmascarados el 30 de mayo y permanece bajo custodia de ICE en Vermont.

En medio de fotografías familiares, recuerda los buenos momentos vividos antes de los cambios en las políticas migratorias en el país.

“Holidays cosas así son de familia, nosotros somos muy así unidos como familia y eso la verdad para mi hijo John le afecta más porque él está más pegado con el papá más, pero él miró todo lo que estaba pasando”

Nexan Asencio permanece bajo custodia de ICE en New Hampshire. Cada vez que puede llama por teléfono a su esposa e hijos.

“Pero cuando comienza hablar con el papá le afecta porque comienza a preguntar papi Where Are You? Yo le digo que están trabajando pero ellos ya no me están creyendo porque ellos creen que va a regresar y ya no está regresando…”, dice Toledo.

Al no tener ningún antecedente criminal, inicialmente los agentes prometieron liberar a Nexon si su esposa presentaba su solicitud I-130 aprobada, un paso crucial para obtener la residencia legal. Sin embargo, esta prueba fue desestimada y se lo llevaron detenido.

La familia de Nexon está a la espera de una nueva audiencia en corte pues le fue negada una fianza y están a la espera de apelación del caso.