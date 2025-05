Padre de New Hampshire condenado a décadas de prisión por la muerte de su hijo de 7 años

El padre de un niño de 7 años que falleció tras ser encontrado gravemente quemado y golpeado en un apartamento en Manchester, New Hampshire en enero de 2023, ha sido condenado a entre 45 años y cadena perpetua por la muerte de su hijo.

Murtadah Mohammad fue acusado de homicidio imprudente en segundo grado y falsificación de pruebas por la muerte de su hijo de 7 años, Jaevion Riley. Se declaró culpable de los cargos en abril, según la Fiscalía General de New Hampshire.

Al declararse culpable, Mohammad admitió haber "causado la muerte de Jaevion de forma imprudente en circunstancias que demuestran una indiferencia extrema hacia el valor de su vida, sometiéndolo a violencia abusiva y sin obtener asistencia médica oportuna para sus lesiones", según la Fiscalía General.

Jaevion falleció el 17 de enero de 2023, cuando los equipos de emergencia acudieron a un apartamento en Manchester tras recibir el reporte de un menor en peligro y lo encontraron inconsciente y con quemaduras graves. Fue trasladado a un hospital local y posteriormente a uno en Boston, donde falleció.

Mohammad fue arrestado inmediatamente después del incidente y acusado de varios delitos derivados del presunto abuso de su hijo, incluyendo un cargo de agresión en primer grado, dos cargos de agresión en segundo grado, dos cargos de falsificación de pruebas físicas y un cargo de poner en peligro el bienestar de un menor.

Según documentos judiciales, Mohammad declaró a los servicios de emergencia que estaba en la ducha cuando su hijo resultó herido y que no vio lo sucedido. Sin embargo, los servicios de emergencia observaron que no había pruebas que indicaran que alguien se hubiera duchado recientemente y que había otras inconsistencias en su declaración. Posteriormente, según una declaración jurada de arresto presentada ante el tribunal, le diría a la policía que había usado fuerza y ​​agua caliente como medida disciplinaria.

La madre del niño, Rainah Riley, declaró a NBC10 Boston en 2023 que su hijo estuvo en coma antes de morir y que el hospital describió sus lesiones como "tortura, mutilación y brutalidad". Añadió que Jaevion sufrió fracturas de cráneo y costillas, hemorragia cerebral, lesiones pulmonares, quemaduras graves y más.

"Es absolutamente espantoso, horroroso y repugnante de ver. Me repugna ver a mi propio hijo por lo que este hombre le hizo", dijo en aquel momento.

Riley afirmó que Mohammad había obtenido la custodia compartida de Jaevion unos meses antes del incidente. Añadió que intentó denunciar indicios de abuso, como hematomas, a la División de Niños, Jóvenes y Familias de New Hampshire, pero no se hizo nada.

"Llamé para que le hicieran controles de bienestar cuando estaba con él, por los hematomas, y nadie hizo nada", declaró Riley. El sistema le ha fallado no solo a mi hijo, sino a muchos otros niños. Y hay que hacer algo, porque esto no está bien. No lo está. ¿Cuándo es suficiente?

Al preguntarle sobre el relato de Riley, un representante del DCYF afirmó anteriormente que la agencia está obligada a proteger la confidencialidad de los niños y las familias bajo las leyes estatales y federales.