Rompe el silencio padre del estudiante de Milford detenido por ICE

Continúa la polémica tras el arresto de Marcelo Gomes Da Silva, el joven brasileño de 18 años que fue detenido por ICE el fin de semana, cuando iba a una práctica de voleibol en su escuela secundaria, en Milford, Massachusetts.

Su padre habló en exclusiva con Telemundo Nueva Inglaterra el martes y dicen estar viviendo una pesadilla, pero mantienen la fe intacta de que pronto Marcelo será puesto en libertad.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Lo estamos pasando muy mal verdad estamos muy disgustados porque no sabíamos que esto podría pasar como a los demás cuando llegamos a Estados Unidos teníamos visa no entramos por México nosotros no teníamos idea de qué esto podría pasar“, dijo el padre de Marcelo quien prefirió no mostrar su rostro.

Según su abogado, Marcelo Gomes Da Silva se encuentra detenido en el Centro de Detención de Burlington.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Él dice que la madre del joven también está devastada, pero que están seguros de que habrá justicia para el joven de 18 años.

“Sí he hablado con él por teléfono, es muy fuerte es cristiano, tiene mucha fe en Dios y muchas esperanzas”, asegura su padre.

Marcelo Gomes Da Silva llegó hace 12 años a Estados Unidos, es un gran atleta, un joven cristiano, muy querido por la comunidad y no tiene ningún récord criminal.

"Tenía seis años cuando llegó aquí y entró legalmente con visa, llegamos a Estados Unidos cambiamos nuestro estatus de turista a Estudiante”, relata su padre, agregando que aquí está su vida, y no tienen intención de irse.

Con la fe intacta y oraciones piden que Marcelo regrese a casa, "y estamos esperando ansiosamente su regreso para que pueda volver a su cama, a su casa, a su vida cotidiana, a la escuela a sus rutinas habituales nuevamente”.

Según ICE, estaban buscando al padre de Marcelo, y el joven fue detenido porque conducía el vehículo de su progenitor, pero su abogada dice que “si ellos estuvieran buscando realmente al padre de Marcelo y ellos sabían dónde estaba el carro, ellos también saben dónde vive el padre y no han venido a la casa”.

El martes en la noche la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, también se refirió al caso pidiendo la liberación del joven.

Gomes Da Silva se encuentra detenido en la facilidad de ICE en Burlington, y tiene previsto una audiencia en corte este jueves.