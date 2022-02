Padre se expresa tras muerte de joven en tiroteo en Quincy

La policía de Quincy todavía está buscando a la persona responsable de la muerte de Nathan Paul, un estudiante de 17 años de Weymouth High School, ya que el padre del adolescente se ha expresado sobre su hijo.

“Me he sentido con el corazón roto. He estado sintiendo estrés. He sentido que mi sistema se cayó”, dijo Gregory Paul, el padre del niño. “Como si alguien viniera y me cortara la mano con un cuchillo, no sentiría ningún dolor”.

Nathan Paul jugó fútbol, ​​baloncesto y luchó en Weymouth High. Su vida se vio truncada el martes, cuando la policía dice que el adolescente recibió un disparo mientras estaba dentro de una camioneta cerca de Germantown Housing Development en Quincy.

Esa camioneta se había estrellado contra una minivan cerca de la escena del tiroteo.

Las Escuelas Públicas de Weymouth dijeron en un comunicado que están “increíblemente entristecidas” al enterarse de la muerte de uno de sus estudiantes.

“Momentos como estos son difíciles de procesar para los estudiantes, así como para el personal y los padres”, dijo el distrito. “Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del estudiante durante este momento difícil”.

La policía de Quincy aún no ha identificado a ningún sospechoso en el tiroteo, pero dijo que un testigo informó haber visto a varias personas huyendo de la escena. Cualquier persona que haya visto algo fuera de lo común en el momento del tiroteo, o que tenga conocimiento de primera mano del incidente, debe llamar al Departamento de Policía de Quincy o a los detectives de la policía del condado del distrito de Norfolk.