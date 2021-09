Padres de Boston se preparan para escasez de conductores de autobuses escolares

A los padres de niños en el sistema de Escuelas Públicas de Boston les preocupaba si el gran autobús amarillo aparecería para llevar a sus hijos a clase el jueves por la mañana, ya que el distrito lidia con la escasez de conductores.

La alcaldesa Kim Janey prometió que los conductores de autobuses estarían allí para recoger a los niños de la escuela cuando las escuelas abran en Boston el jueves durante el primer debate televisado con los cinco candidatos a la alcaldía de Boston el miércoles por la noche.

"En lo que respecta a los conductores de autobuses, me siento muy animada de que nuestros conductores de autobuses, [la empresa de autobuses] y el departamento escolar hayan llegado a un acuerdo", dijo. "Esperamos y les damos la bienvenida a todos nuestros conductores de autobuses para darles la bienvenida a nuestros hijos mañana".

Pero sus contendientes, incluido John Barros, exjefe de desarrollo económico de la ciudad, se mostraron escépticos.

"Tengo muchos padres que me han llamado y no tienen tanta confianza", dijo Barros. "Solo recuerdo haber hablado con dos conductores de autobús antes de llegar aquí y no están tan seguros. Han llamado a esto el peor año escolar del que han sido parte en términos del caos y la información que se ha enviado, y lo que se les ha dado en términos de rutas. No saben lo que está pasando ".

El sindicato de conductores de autobuses escolares de Boston está presionando para posponer el inicio del año escolar, calificando las rutas de los autobuses como "el peor fiasco que hemos presenciado en nuestras carreras". El sindicato dijo que el distrito les dio más de 100 rutas adicionales de las que habían tenido en años anteriores en el último minuto.

Las Escuelas Públicas de Boston han dicho que las clases comenzarán según lo planeado, pero esperan algunas interrupciones en el servicio. Se esperaba que las familias afectadas fueran notificadas el jueves por la mañana. A los padres que trabajaban les preocupaba que los dejaran en apuros.

"No es justo decirnos que nuestros hijos no pueden ir a la escuela porque no hay autobús", dijo la madre Mimi Mercy. "Bien podrían empezar a volver a su aprendizaje en línea, supongo. Se suponía que debían arreglarlo para que los niños pudieran volver a la escuela y ahora los niños van a arreglar su primer día de educación. "

Los funcionarios escolares estiman que hay aproximadamente 60 puestos vacantes de conductores de autobuses escolares en Boston. Hay aproximadamente 100 posiciones abiertas de monitores de autobuses escolares.