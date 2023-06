Padres de niños fotografiados desnudos en guardería de Mass. exigen respuestas

Al menos una de las dos mujeres de New Hampshire que enfrentan cargos graves en una investigación de imágenes sexuales de niños que involucra a una guardería de Massachusetts debe comparecer ante el tribunal el viernes.

Una de las mujeres era empleada de la guardería Creative Minds en Tyngsborough, y ha sido acusada de tomar fotografías de niños desnudos y enviárselas a alguien con quien anteriormente tuvo una relación íntima, según la Oficina del Fiscal Federal de Distrito en Massachusetts.

El jueves, las autoridades anunciaron dos arrestos relacionados con este caso: Lindsay Groves, de 38 años, de Hudson, New Hampshire, y Stacie Laughton, de 39, de Derry, New Hampshire. Groves es la exempleada de la guardería, y aunque la policía de Nashua no llegó a especificar el presunto papel exacto de Laughton en el caso, sí confirmaron que enfrentaba cargos en relación con él.

Laughton es una exrepresentante estatal que previamente había sido acusada en un caso de acoso, también confirmó la policía de Nashua.

Laughton debe ser procesada en el Tribunal Superior de Hillsborough el viernes, según el Departamento de Policía de Nashua. Los fiscales federales dijeron que Groves comparecerá ante un tribunal federal en Boston, lo que podría ocurrir tan pronto como el viernes. Ambas sospechosas están bajo custodia policial.

Los fiscales dijeron que desde mayo de 2022 hasta este mes, Groves tomó imágenes de niños desnudos durante los descansos para ir al baño antes de la siesta. Una revisión forense preliminar del teléfono celular de Groves supuestamente mostró más de 2,500 mensajes de texto entre Groves y la persona que recibió las fotos, con mensajes que supuestamente incluían una discusión sobre las fotos y las fotos explícitas en sí mismas, dijeron los fiscales.

Había al menos cuatro imágenes sexualmente explícitas de niños que parecían tener entre tres y cinco años, dijeron las autoridades.

Groves está siendo acusado de un cargo de explotación sexual de niños y un cargo de distribución de pornografía infantil, dijeron los fiscales federales. Mientras tanto, Laughton enfrenta múltiples cargos de distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

"Había varias fotos de él en el baño donde sus pantalones estaban en los tobillos. Rompí a llorar", dijo la madre de una víctima en el caso, explicando que los investigadores se presentaron en su puerta y le pidieron que identificara a su hijo en algunas de las fotos. "¿Cuánto tiempo duró esto? ¿A dónde fueron estas fotos? Quiero saber quién será responsable".

Los abogados de Creative Minds Early Education emitieron un comunicado el jueves por la noche.

"Creative Minds Early Education está cooperando plenamente con las fuerzas del orden público para garantizar una investigación completa y extensa de las acusaciones sobre un solo ex miembro del personal", dice el comunicado. "Queremos asegurarles a nuestras familias que la seguridad y la privacidad de sus hijos [sic] es de suma importancia. Haremos todo lo posible para apoyar a todas nuestras familias durante este momento difícil. Solicitamos a los miembros de los medios que respeten nuestra privacidad, así como la privacidad [sic] de nuestras familias".

Cualquier persona que tenga preguntas sobre este caso puede llamar a las autoridades al 617-748-3274. La policía de Nashua ha instado a cualquier persona que tenga más información sobre el caso a que se comunique con el (603)-589-1665.