Padres inmigrantes firman documentos legales para proteger a sus hijos en caso de deportación

Una primera clínica en apoyo a padres inmigrantes se llevó a cabo en la Colaborativa de Chelsea, Massachusetts en lunes, con la asistencia de los Abogados por la Defensa Civil de Massachusetts.

Muchas familias están viviendo, literalmente, una pesadilla y quieren dejar a sus hijos en adopción en caso de ser deportados, por lo que firmaron documentos legales para entregar a sus hijos, en caso de que ocurra una separación familiar.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Y los amo mucho, los quiero mucho, mami vino este país por más que por Sebastián, lo estoy dejando para que tenga mejor futuro, en dado caso de que pueda pasar algo que Dios no quiera que pase que se quede a cargo de mis hijos“, dijo una madre peruana asistente a la clínica.

Ella se despide anticipadamente de sus hijos, ante un posible arresto el 26 de junio en una corte. Al igual que ella, 35 familias llegaron a llenar sus documentos para entregar a sus hijos en caso de ser deportados. Dicen que jamás pensaron pasar por esta situación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“No, nunca no me imaginé esa situación con mucha tristeza y yo creo que tiene sus motivos al no llevar a sus niños a su país…”, dijo l madre inmigrante quien está en tratamiento psicológico y tomando calmantes tras presenciar el violento arresto de su vecino.

“Los de ICE estaban agarrando y de sentir potente, tristeza, y me imaginé muchas cosas a mi persona y que mi esposo también”, dijo la mujer.

Iván Espinoza Madrigal, Director de abogados por los derechos civiles, explica el procedimiento legal que se realizó en la clínica.

“Llegaron para poder hacer un poder para el cuidado de los niños para autorizar a otra persona, un adulto responsable para que pueda ayudar con el cuidado de los niños. Esto es muy útil para que las familias tengan documentación que está ya notarizada formalizada en el caso que ocurra una tragedia de migración”

Esta asesoría legal no tiene costo.

El lunes en la noche la congresista Ayanna Pressley también acudió a una reunión en la Colaborativa de Chelsea, donde se comprometió a seguir abogando por los inmigrantes detenidos en el estado.

Se tiene previsto que se realicen más clínicas de apoyo legal para padres inmigrantes durante todo el verano.