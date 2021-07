Pareja enfrenta cargos por fallecimiento de joven en fiesta de graduación

Una pareja de Dedham, Massachusetts, enfrentará cargos relacionados con la muerte de un adolescente que fue sacado de su piscina el mes pasado durante una fiesta de graduación.

Un magistrado administrativo dictaminó el miércoles que los cargos pueden avanzar contra los propietarios, James Coughlin y Leslie Coughlin, por la muerte de Alonzo Polk, de 17 años, de Dedham. Están acusados ​​de suministrar alcohol a menores y de poner en peligro imprudentemente a un menor.

James Coughlin es un policía retirado del estado de Massachusetts, según muestran los registros.

Ahora se programarán los cargos de la pareja.

En la audiencia, un abogado defensor de los Coughlin argumentó que no había peligro imprudente y afirmó que Polk no estaba bebiendo en la fiesta y un compañero que no sabía que no podía nadar lo empujó a la piscina. James Coughlin intentó realizarle RCP a la víctima, dijo el abogado.

Las autoridades dicen que Polk fue encontrado sumergido en una piscina en el patio trasero durante una fiesta de graduación en la casa de los Coughlin en Netta Road. Murió unos días después en un hospital de Boston.

Después de su muerte, la familia y los amigos de Polk se reunieron para una vigilia y marcha de unidad el domingo por la noche, donde cientos caminaron por un vecindario de Dedham desde la casa de Polk hasta la casa donde lo encontraron en la piscina a unas pocas cuadras de distancia. Gritaban "¡Justicia para AP!", Portaban carteles que decían "Justicia para Alonzo" y llevaban camisetas que decían "A.P. STRONG".

Polk se había graduado con honores de Dedham High School este año, dijeron miembros de la familia a NBC10 Boston. Asistió a una fiesta de graduación en la residencia de Netta Road con amigos esa noche, y su familia recibió una llamada el domingo para informarle que algo había sucedido.

Esos familiares dijeron que están exigiendo respuestas del Departamento de Policía de Dedham y de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Norfolk.

Polk tenía varias becas, pero los miembros de la familia dicen que no había decidido cuál sería su próximo paso. Jugó fútbol y baloncesto en la escuela secundaria y tenía interés en la ingeniería.