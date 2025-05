Pasa meses esperando reembolso de boleto aéreo a Santo Domingo

A la hora de viajar por avión, las cancelaciones siempre son una posibilidad.

Cristina Astacio, una de nuestras televidentes en Boston, sufrió uno de estos percances cuando viajó a Santo Domingo, República Dominicana hace unos meses.

Ella pagó por el vuelo 1,107 dólares a Spirit Airlines.

Cristina dice que despegó de Boston sin novedad, los problemas empezaron al hacer escala en Florida.

"Escuchamos una notificación que el vuelo se había cancelado, que no habían vuelos, que el vuelo se había cancelado por mal tiempo"

De acuerdo con cristina, Spirit, le ofreció colocarla en otro vuelo tres días más tarde.

"Ellos dijeron lo toman para el miércoles o lo dejan. Y no hay vuelo para Santo Domingo, es para Punta Cana. Entonces yo dije que no puede ser, me enojé un poco. Yo dije que yo no pagué por un vuelo para quedarme para tres días y quedarme en el aeropuerto".

Cristina asegura que no le ofrecieron un reembolso. Frustrada y temiendo perder sus vacaciones, Ella decidió pagar por otro vuelo saliendo al día siguiente desde otra ciudad y una aerolínea distinta.

Al regresar a Boston, Cristina explica que llamó a Spirit y le prometieron que le devolverían su dinero "Pero el dinero nunca apareció". Apunta.

Durante tres meses, Cristina dice que solicitó su reembolso a Spirit, pero asegura que el departamento del servicio al cliente, le indicaba que ella tenía problemas con su cuenta bancaria.

"Ellos decían que había una disputa entre el banco y yo, pero no había ninguna disputa entre el banco y nosotros, el banco me dijo todo está bien, cualquier reembolso te va a llegar directamente a la cuenta. Nunca me llegó el reembolso"

Cansada de la situación, Cristina llama a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nosotros contactamos a Spirit en diferentes ocasiones, detallando la experiencia de Cristina, quien rápidamente, notó algo en su cuenta

"En buen dominicano, se paniquearon hicieron el reembolso". Explica Cristina, al revisar que los 1,107 dólares que pagó por el vuelo, estaban de nuevo en su cuenta.

"Confíen en Telemundo y que crean Y que estén tranquilos porque, así como yo duré tres meses, pero no todo está perdido, Telemundo Responde". Finalizó.

Solicitamos un comunicado a Spirit Airlines en varias ocasiones y hasta el momento, no hemos obtenido respuesta.

De acuerdo al Departamento de Transporte, usted tiene derecho a un reembolso, cuando su vuelo es cancelado, sin importar la razón.

También, cuando hay un atraso significativo a su itinerario, tres horas para viajes domésticos, seis horas para viajes internacionales.

Pero lo más importante, es que las aerolíneas ahora están requeridas a reembolsar a los viajeros sin que estos tengan que iniciar la petición.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.