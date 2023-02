Patrón de temperaturas cálidas nos acompañan esta semana

El frío se ha ido por un par de días, pero eso no significa que la nieve esté fuera de escena. Un sistema meteorológico de movimiento rápido arrojará un poco de nieve húmeda y se mezclará en nuestro camino más tarde esta noche. No habrá mucho impacto. Las temperaturas son marginales, y el sistema desaparecerá MUCHO antes del amanecer del miércoles. No obstante, las acumulaciones menores son posibles en la oscuridad de la noche.

Después de eso, el patrón se vuelve más cálido... y más cálido. El sol regresa el miércoles con máximos a mediados de los 40. Lo mismo ocurre con el jueves, asegurando que el próximo sistema meteorológico sea lluvia para cuando llegue al final de la tarde/noche. Esto nos prepara para una carrera potencial para los 50 superiores el viernes. Esta es una configuración familiar en primavera, pero en este no invierno, podemos alcanzar fácilmente la marca de 60 grados gracias al paisaje sin nieve y la falta de frío en general.

El fin de semana nos ve caer de nuevo a los 40 grados. Hay un lote de nieve/lluvia deslizándose mar adentro, pero parece que no nos molestará con el tiempo. El patrón es demasiado progresivo y rápido.

