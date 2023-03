La policía de Cambridge, Massachusetts, dice que una persona fue arrastrada por un auto después de ser atropellada en un cruce de peatones el martes.

El accidente ocurrió en Cambridge Street, cerca de Third Street y Second Street, dijo la policía. Se cree que las lesiones de la víctima son graves pero no ponen en peligro su vida.

Los bomberos tuvieron que sacar a la víctima después del accidente, dijo la policía.

Las autoridades no dieron de inmediato ninguna información sobre el conductor.