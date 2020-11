Mujer muere arrollada por auto que se dio a la fuga en Brockton

Una mujer murió después de ser atropellada por un vehículo el martes por la noche en Brockton, Massachusetts.

La policía de la ciudad dice que la víctima, una peatón, fue impactada alrededor de las 7:15 p.m. en Pleasant Street.

Un hombre que pasaba conduciendo, Shaun Banion, dice que descubrió zapatos, luego el cuerpo de la mujer, en medio de la carretera.

"Vi lo que parecía un pie por el rabillo del ojo, miré y pensé, 'Eso no podría haber sido un pie real'", dijo. "Doblé por esta calle y vi un cuerpo entero y dije, 'Dios mío'".

Banion dice que conducía todas las noches desde el trabajo hasta el gimnasio.

"No sabía qué pensar, así que inmediatamente llamé a la policía mientras estaba en el auto y llamé a los paramédicos, me levanté, miré y le pregunté a la persona si estaban bien y no respondió", dijo.

El conductor huyó de la escena, según la policía. No se dio a conocer ninguna descripción del vehículo involucrado.

Banion dice que no sabe cuánto tiempo estuvo muerta la mujer en el camino, sin que nadie se detuviera a ayudar.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Plymouth está investigando junto con la policía estatal y local.