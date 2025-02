Video: Escombros caen dentro del túnel Prudential, se esperan importantes retrasos

El viernes por la tarde, pedazos de concreto cayeron sobre en medio de la vía dentro del túnel Prudential de Boston, causando retrasos en el tráfico.

La policía estatal dijo que el incidente ocurrió en los carriles en dirección oeste de la autopista Massachusetts Turnpike, y dañó varios vehículos.

No se reportaron heridos, dijo la policía estatal.

El Departamento de Transporte de Massachusetts también confirmó el problema, diciendo que "una sección de hormigón no estructural en una junta de expansión debajo de Huntington Avenue se desprendió y cayó en un carril de circulación en el túnel Prudential". Dijeron que los recientes ciclos de congelación y descongelación hicieron que el hormigón se saturara, se congelara y luego se "deslaminara" a medida que subían las temperaturas el viernes.

MassDOT dijo que tienen un cierre de dos carriles y están realizando inspecciones de emergencia a lo ancho del túnel para identificar y eliminar cualquier material suelto adicional en el área.

In #Boston, two left lanes currently closed in Prudential Tunnel (I-90) WB.