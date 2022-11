Pendientes las autopsias de los restos de infantes hallados en apartamento Boston

Tras el anuncio del lunes de que los restos de cuatro bebés fueron descubiertos en un apartamento del sur de Boston a principios de este mes, la investigación seguía su curso el martes por la mañana.

El Departamento de Policía de Boston dijo el lunes que se realizaron exámenes post-mortem en dos bebés varones y dos bebés mujeres, en un informe de seguimiento que catalogaron como “una situación desgarradora" que se ha estado desarrollando desde el 17 de noviembre.

Los resultados de las autopsias aún están pendientes y los detalles en torno a la investigación siguen siendo limitados.

La investigación comienza a desarrollarse

El 17 de noviembre, la policía ingresó a un apartamento en 838 East Broadway en el sur de Boston y en ese momento dijeron que estaban investigando "un posible feto o bebé encontrado en un congelador".

La policía de Boston confirmó que los agentes recibieron una llamada alrededor de las 2:15 p.m. ese día para investigar el apartamento. Los detectives de homicidios estuvieron en la escena durante horas, junto con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk.

Más restos encontrados

Al día siguiente, cuando se reanudó la investigación, la policía anunció que se habían encontrado más restos humanos aparentes.

Los detectives de homicidios "ubicaron lo que parecen ser restos humanos adicionales, que fueron retirados por el personal de la Oficina del Médico Forense Jefe para una mayor investigación", dijo la policía de Boston en un comunicado en ese momento.

Se vio al equipo del médico forense retirando con cuidado un contenedor del edificio que tenía solo unos tres pies de largo.

Nuevos detalles sobre los restos descubiertos

La policía de Boston anunció el lunes que se realizaron exámenes post-mortem a dos bebés varones y dos bebés mujeres en esta investigación, con los resultados de la autopsia pendientes.

La investigación aún está en curso, y cualquier persona que tenga información debe comunicarse con los detectives de homicidios al (617) 343-4470.

No se han realizado arrestos y no se han dado a conocer más detalles. La policía de Boston dijo en su comunicado de prensa el lunes que no esperaban divulgar información adicional en este momento.