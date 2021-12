Persiste la nubosidad y temperaturas frías hasta el viernes

Las nubes serán difíciles de despejar esta mañana, pero comenzaremos a ver más rayos de sol a medida que nos adentramos en las horas de la tarde. Las temperaturas de hoy serán estacionales, para variar, con máximas en los 30 superiores a alrededor de 40 al sur, 30 al norte.

Otro sistema débil se desliza a través del área esta noche, lo que conlleva el ligero riesgo de lluvias en el sur de Nueva Inglaterra, tal vez algunas áreas en el sur de New Hampshire y Vermont ven un poco de llovizna helada o aguanieve, pero no debería ser demasiado grande teniendo en cuenta que no hay mucha humedad con la que trabajar.

Los confines del norte de Nueva Inglaterra pueden terminar con algunas lluvias de nieve que tampoco serán mucho. Las temperaturas bajan un par de grados y permanecen en los 30 en el sur de Nueva Inglaterra, en los 30 en el centro y en los 20 en el norte.

Seguimos inquietos una vez más el jueves con más lluvias en el sur de Nueva Inglaterra al final del día, mezcla y nieve en el norte, pero nuevamente, no parece ser un gran evento.

Para el viernes por la mañana, víspera de Año Nuevo, veremos una mejora en las condiciones y, en su mayoría, parece que llega hasta la medianoche. Las temperaturas serán frescas, pero más suaves que el promedio, por lo que las actividades al aire libre no deberían ser insoportables.

Un sistema más significativo llega el viernes por la noche y nuevamente, estaremos en el lado templado, por lo que también esperamos lluvia mayoritaria de este. Para el domingo, el pronóstico puede volverse un poco más interesante ya que un frente frío se desliza por el área y puede cambiar la lluvia en nieve.

Todavía hay mucha incertidumbre en este punto, pero es algo a tener en cuenta.