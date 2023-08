Persona baleada cerca de parque en Roxbury, dice la policía

El lunes en la tarde una persona recibió un disparo cerca de un parque en el vecindario Roxbury de Boston.

El Departamento de Policía de Boston recibió una llamada alrededor de las 4:15 p.m. sobre un tiroteo en Washington Street, en la zona de Ramsay Park.

Vecinos de Roxbury dicen con mucha preocupación que no sólo son más frecuentes los tiroteos en toda el área sino también cada vez más temprano.

“Yo me asombro porque no ha pasado eso aquí es nuevo.. En la noche, en la madrugada y casi no se veía mucho ahora se ve bastante”, dice Jhony Martillo, residente de Dorchester.

Este el último de una serie de incidentes violentos en toda la ciudad, que afectaron distintos vecindarios durante el fin de semana. Residentes dicen que la delincuencia no respeta ni los parques ni a las personas.

“Y ellos no piensan en eso, ellos simplemente salen a hacer lo que le da la gana y por eso estamos como estamos la cosa está muy difícil”

El estado de la víctima se desconoce y la policía no ha confirmado ningún arresto, pero la investigación está activa y en curso.