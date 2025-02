Persona recibe disparo en un Mall en Maine; policía busca al sospechoso

Una persona recibió un disparo dentro del popular centro comercial Maine Mall el miércoles y la policía está buscando al sospechoso, según informaron las autoridades.

La policía de South Portland instó al público a evitar la zona del centro comercial mientras buscaban al sospechoso.

La persona que recibió el disparo fue trasladada de urgencia al Centro Médico de Maine; su estado de salud no estaba disponible de inmediato, dijo la policía.

La gobernadora de Maine Janet Mills dijo en X estar al pendiente de la situación y que agradece "a las fuerzas del orden estatales y locales por su rápida respuesta." También recomendó a los residentes evitar la zona hasta que se les indique lo contrario.

I have been briefed on the situation at the Maine Mall in South Portland. I thank State and local law enforcement for their swift response. I advise Maine people to follow the instructions of law enforcement and to avoid the area until otherwise instructed.