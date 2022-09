Personal de la escuela Mission Hill no informó ni abordó el acoso escolar, alega una nueva demanda

Meses después del cierre de la escuela Mission Hill K-8 en Boston, la ciudad y los ex empleados ahora enfrentan una demanda federal.

En la demanda más reciente presentada contra la escuela Jamaica Plain, dos padres están demandando a la ciudad de Boston ya tres ex empleados de Mission Hill, acusando al personal de no informar y abordar el acoso escolar. La demanda alega que el director desalentó a los estudiantes a denunciar el abuso físico y sexual, y también afirma que no se cumplieron las "leyes de discapacidad y derechos civiles".

La escuela Mission Hill cerró en junio, luego de un informe mordaz publicado en abril por abogados del bufete de abogados Hinckley Allen, que detallaba los principales problemas que aparentemente estaban sucediendo en la escuela. La investigación independiente encontró que el programa K-8 no protegió a los estudiantes de las amenazas de conducta sexual inapropiada y abuso de otros estudiantes.

La primavera pasada, varios padres compartieron experiencias que habían tenido con la escuela. Glory Acevedo dijo que sus hijos experimentaron acoso y ataques físicos.

“Intimidación sí, mucha intimidación y lo he mencionado a los maestros y no se ha hecho nada”, dijo. "Siento que realmente no se preocupan por los estudiantes".

Entre septiembre de 2013 y febrero de 2021, los investigadores encontraron evidencia escrita de más de 100 incidentes de supuesto comportamiento sexualmente inapropiado por parte de estudiantes de Mission Hill. Menos de la mitad fueron registrados por la escuela como incidentes formales.

El informe también identificó un patrón de violencia entre estudiantes y, en algunos casos, amenazas o blandiendo armas. Numerosos miembros del personal también informaron haber sido agredidos físicamente.

Una cultura de miedo, represalias e intimidación en la escuela para las personas que denunciaron, según el informe.

“La presión percibida y real entre la pequeña comunidad para no hablar en contra de la escuela Mission Hill llevó a varios padres a describir la escuela como una secta, particularmente bajo el liderazgo de MH Admin 3”, decía. "[Un padre] se refirió a la escuela Mission Hill como 'El club de la lucha: Mission Hill contra el mundo'".

Esta última demanda también alega que los agresores de los estudiantes fueron protegidos por maestros, y que las víctimas sufrieron represalias por denunciar el comportamiento.