Piden expandir cobertura de salud a niños inmigrantes en Massachusetts

Médicos proveedores y pacientes de Massachusetts compartieron el martes sus experiencias en la búsqueda de cuidado médico, el cual se les limita a miles de familias, únicamente por su estatus migratorio.

Ellos abogan por la expansión de la cobertura médica para todos los niños en Massachusetts, dicen que actualmente más de 30 mil niños reciben servicios limitados, lo que quiere decir que no están consiguiendo los medicamentos ni los tratamiento que necesitan.

"Mi hijo Dylan nació sin ojos, es parcialmente sordo y tiene graves discapacidades de desarrollo" dice Ruth Gómez, una madre de Everett, y dice que los médicos han tenido grandes problemas para entender su condición, conseguir el cuidado requerido es una desafío, especialmente porque la cobertura del seguro es limitada.

"El seguro no cubre silla de ruedas, aparatos para caminar, ni audífonos especiales, tampoco cubre ninguna de las terapias físicas ni conductuales que le hacen faltan." asegura Ruth.

Una situación similar enfrentan miles de familia en Massachusetts, y durante esta reunión, varias organizaciones abogaron por la expansión de cobertura médica para los niños, que de no ser por su estatus migratorio, calificarían para cuidados de salud completos.

Organizaciones como Health Care For All dicen que este el momento de expandir el cuidado de salud para menores, ya que el estado cuenta con fondos federales que podrían mitigar el impacto económico de la expansión. Ademas, California, New Jersey, Connecticut y otros estados han logrado expandir el cuidado para menores

"Yo creo que no hay excusa y creo que los legisladores tienen un deber moral de expandir la cobertura para estos niños, 30 mil niños inmigrantes." dijo María González, de Health Care For All.

Estas organizaciones esperan que se tome una decisión en las próximas semanas, para que se someta a voto esta expansión al cuidado de salud para menores.