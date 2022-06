Piscina de Boston cerrada por ‘graves problemas de seguridad’, y riesgo de descarga eléctrica

Una de las dos piscinas públicas al aire libre de Boston permanecerá cerrada este verano debido a problemas estructurales graves, incluidos cables expuestos debajo y la posibilidad de que los tanques de filtración puedan explotar.

En una auditoría de primavera también se descubrió que Clougherty Pool, de 73 años, en Charlestown, tenía columnas de soporte deterioradas, dijo la ciudad en un comunicado el viernes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"La condición de las instalaciones de Clougherty Pool ha planteado graves problemas de seguridad y no estamos dispuestos a poner en peligro la seguridad de los clientes y el personal de la piscina", dice el sitio web del grupo.

La ciudad tiene otra piscina al aire libre, Mirabella Pool en el North End, que abre para la temporada el sábado. Y la ciudad señaló que hay una piscina en el Centro Comunitario de Charlestown, que está cerca de Clougherty.

"No tomamos esta decisión a la ligera", Marta Rivera, comisionada de Boston Centers for Youth & Familias, dijo en un comunicado el viernes. "Esta piscina es un recurso comunitario muy querido que se extrañará este verano, pero en última instancia, la seguridad de nuestros clientes y nuestro personal es la prioridad y no podemos garantizar que la piscina BCYF Clougherty sea segura para abrir".

Los residentes están molestos porque la piscina Clougherty está cerrada, con más de 1,000 personas firmando una petición en línea pidiendo reparaciones inmediatas.