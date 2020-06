Planifican más protestas por la muerte de George Floyd el viernes

Las manifestaciones que denuncian el racismo y la brutalidad policial a raíz de la muerte de George Floyd continúan teniendo lugar en todo Massachusetts con más protestas planeadas para el viernes.

Se planean al menos otras tres protestas para el viernes por la noche en Peabody, Billerica y Chelmsford.

Una protesta de Black Lives Matter, titulada "Peabody contra la injusticia racial (toma 2)", se realizará el viernes en Peabody Square a las 5 p.m. La protesta, originalmente programada para el jueves, se pospuso después de que los organizadores hablaron con el alcalde de Peabody, según The Salem News. Se planea otra protesta en Billerica a las 6 p.m.

Una vigilia dirigida por estudiantes en Chelmsford Town Common en apoyo del movimiento Black Lives Matter está programada para las 6 p.m. del viernes. Los organizadores han planeado un arrodillamiento de 8 minutos y 46 segundos en la memoria de Floyd con discursos y presentaciones de estudiantes a seguir.

Las páginas de Facebook para ambos eventos señalan que los participantes deben usar máscaras, mantener distancia física y enfatizan la naturaleza pacífica de las manifestaciones.

Miles de personas protestaron el jueves en Massachusetts en medio de un llamado a nivel nacional para un cambio sistémico luego de la muerte de George Floyd, un hombre negro que fue asesinado bajo custodia policial de Minneapolis. Los cuatro policías involucrados en su muerte ahora enfrentan cargos, incluido un cargo de asesinato en segundo grado contra el oficial que se arrodilló en el cuello de Floyd.

Cientos de personas se arrodillaron en silencio en una vigilia en apoyo de Black Lives Matter alrededor de una importante intersección de Jamaica Plain. Otra vigilia silenciosa, en honor a las vidas de las personas negras, se llevó a cabo en Adams Park en la cercana Roslindale, que también atrajo a decenas de personas.

"Me dice que no estoy solo en la pelea. Me dice que todos estamos trabajando para un mejor mañana ", dijo un manifestante de Roslindale.

Más de mil personas protestaron pacíficamente en Taunton, donde se vio una gran presencia policial fuera de la estación de policía. Las empresas locales cerraron ventanas por si acaso sucediera algo.

Y en Newton, cientos de manifestantes bloquearon la calle Washington y corearon los nombres de Floyd y otras personas negras que recientemente fueron asesinados por la policía.

"La gente negra de Newton experimenta racismo todo el tiempo", dijo un manifestante de Newton. "Está aquí. En todas partes."

El alcalde de Boston, Marty Walsh, dijo el jueves que la muerte de George Floyd ha causado "verdadero dolor" en Boston, reabrió las heridas que han existido durante mucho tiempo, e instó a los residentes a abrir sus mentes y escuchar.

"Estamos escuchando", dijo. "Estoy escuchando las voces y mensajes de nuestros vecinos negros que son perjudicados por el racismo sistémico todos los días. Como funcionarios electos, es hora de escuchar y aprender y mantener esas voces en el centro de la conversación. No solo por hoy , no solo para la próxima semana, no solo para el próximo mes, sino para toda nuestra carrera".