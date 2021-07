¿Podrá Schwarber marcar la diferencia en los Red Sox?

Los Tampa Bay Rays agregaron al toletero Nelson Cruz. Los Yankees de Nueva York golpearon por los grandes Joey Gallo y Anthony Rizzo. Ahora viene una respuesta poderosa de los Medias Rojas: Kyle Schwarber.

El jueves por la noche, Boston adquirió al musculoso jardinero izquierdo de los Nacionales por el derecho de ligas menores Aldo Ramírez.

Schwarber llega con dos preguntas sobre él: ¿Cuándo estará sano y, quizás lo más importante, podrá jugar en la primera base?

La primera pregunta es relevante porque Schwarber no ha jugado desde que sufrió una grave distensión en el tendón de la corva el 2 de julio. Sin ella, los Nacionales nunca se hubieran convertido en vendedores, porque Schwarber estaba en medio de un aluvión histórico de jonrones desde el primer puesto que los había colocado en el segundo lugar de la Liga Nacional Este.

Una vez que cayó, también lo hizo la temporada de Washington. Los Nacionales han tratado de capitalizar convirtiéndose en el centro del universo comercial antes de la fecha límite del viernes, enviando al as Max Scherzer y al campocorto All-Star Trea Turner a los Dodgers por los dos mejores prospectos de Los Ángeles el jueves.

Si bien ese acuerdo calificó como un éxito de taquilla absoluto, este cae más bajo el título de "otros que reciben votos". Eso no significa que no pueda tener un impacto significativo. Después de todo, nadie dejó su café cuando los Medias Rojas adquirieron al primera base Steve Pearce en 2018, y terminó ganando el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial tres meses después.

Sin embargo, Schwarber necesita curarse por completo antes de poder ayudar. Recientemente comenzó a correr, y la esperanza es que esté listo para regresar alrededor de la segunda semana de agosto. Si batea para los Medias Rojas como lo hizo para los Nacionales (25 jonrones), entonces encontrar una posición para él no será un problema.

Pero hasta entonces, es razonable preguntarse si los Medias Rojas lo ven como un jardinero, donde ha jugado la gran mayoría de su carrera, o si podrían probarlo en la primera base, un área de obvia necesidad.

Schwarber ha hecho solo una aparición allí, y no fue exactamente extensa. Se movió desde el jardín izquierdo para ayudar a los Cachorros a formar un cuadro interior de cinco hombres contra los Cerveceros en abril de 2017 con un out en el undécimo y las bases llenas de un juego de 1-1. Su salida duró exactamente tres lanzamientos, el último salvaje, cuando la carrera ganadora cruzó el plato.

Encontrarlo en turnos al bate regulares en los jardines podría ser complicado, especialmente porque es un defensor por debajo del promedio y los Medias Rojas han presentado una defensa estelar de Alex Verdugo en la izquierda, Kiké Hernández en el centro y Hunter Renfroe en la derecha, con el prospecto Jarren Duran. ahora también se une a la mezcla del jardín central.

Ciertamente, podría recibir algunos turnos al bate de Renfroe, quien es esencialmente un bateador promedio de la liga contra los lanzadores diestros y en el límite del Juego de Estrellas contra los zurdos. Schwarber acaba de formar su primer equipo All-Star después de producir un OPS de .910 en la primera mitad, incluidos 15 jonrones asombrosos en sus últimos 19 juegos antes de lesionarse.

Idealmente, reemplazaría a los ineficaces Bobby Dalbec y Michael Chavis al principio mientras proporciona aún más el equilibrio de izquierda a derecha que anhela el manager Alex Cora. Es fácil imaginar la inserción de Schwarber en el 5to bate, lo que le permite a Cora alternar de izquierda a derecha en todos los puntos del orden, excepto los bateadores derechos N ° 3 y 4 Xander Bogaerts y J.D. Martínez.

Sin embargo, el resto de la carrera de Schwarber inspira menos confianza. Ex seleccionado No. 4 de los Cachorros, saltó al estrellato durante la postemporada de 2015, donde lanzó cinco jonrones. Luego se rompió el ligamento cruzado anterior solo dos juegos en 2016 y no regresó hasta la Serie Mundial, pero dejó su marca en el primer título de Chicago en más de un siglo al batear .412 en cinco juegos contra los Indios.

Luchó para alcanzar el promedio durante las próximas cuatro temporadas, que culminó con una marca de .188 el año pasado que llevó a los Cachorros a no ofrecerlo. Luego, los Nacionales lo firmaron con un contrato de un año y $10 millones en enero que incluye una opción mutua por $11.5 millones que casi con seguridad será rechazada por Schwarber si regresa para batear bien, o por los Medias Rojas si no llega de vuelta en absoluto. Así que efectivamente es un alquiler.

Siempre ha combinado poder y paciencia con altas tasas de ponches, y existe la posibilidad de que vuelva a esa forma en Boston, en cuyo caso podemos dejar de lado las comparaciones con Steve Pearce.

Pero si regresa en un par de semanas todavía luciendo como un All-Star, entonces los Medias Rojas habrán hecho una adquisición que rivaliza con cualquier cosa realizada por los Yankees o los Rays.