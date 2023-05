¿Podría Christian González iniciar la semana 1 con los Patriots?

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Nick Gross para NBCSports Boston

Los New England Patriots mejoraron el nivel de profundidad y talento de su defensa durante los dos primeros días del Draft de la NFL 2023.

Obtuvieron a uno de los mejores esquineros en la primera ronda con Christian González en el No. 17 . En el Día 2, los Patriots seleccionaron al corredor de punta de Georgia Tech, Keion White, en la segunda ronda y al apoyador de Sacramento State, Marte Mapu, en la tercera ronda.

Al ex profundo de los Patriots, Devin McCourty, le gustó lo que hizo Nueva Inglaterra en el draft el fin de semana pasado, y está especialmente impresionado con la incorporación de González.

"Un buen draft sólido. Tan pronto como reclutaron a Christian González, el draft se volvió sólido sin importar lo que pasara", dijo McCourty el martes por la noche durante el programa "Quick Slants" de NBC Sports Boston.

"Creo que ese chico va a ser un semental en la NFL. Y no voy a mentir, no veo mucho fútbol universitario, pero desde que comenzó todo este proceso, todos han estado diciendo (Devon) Witherspoon y González. Parecía que estos eran los dos mejores esquineros que podías conseguir, y creo que para que los Patriots se vayan con uno de estos muchachos en el No. 17, deben estar feliz por eso".

González, quien mide 6 pies 2 pulgadas y pesa 200 libras, anotó 35 tacleadas en solitario con cuatro intercepciones y siete pases defendidos en 12 juegos para Oregon la temporada pasada.

¿González podría comenzar como esquinero en la Semana 1 como novato de 20 años?

"Sí, no hay duda al respecto", dijo McCourty. "Cuando seleccionas a un tipo tan alto, me seleccionaron en el No. 27 en general y tuve la oportunidad de comenzar y terminé comenzando como novato. Obtienes a este tipo en el No. 17 en una posición donde tienen muchachos que han sido allí, pero no hay un veterano de mucho tiempo en la esquina que no sea Jon Jones, y durante la mayor parte de su carrera, excepto el año pasado, ha estado adentro en la ranura. Creo que González tendrá la oportunidad de competir. Bill Belichick ha dicho muchas veces, siempre va a ser una competencia. No le va a dar las llaves a alguien y decir que es titular. Creo que González tendrá una oportunidad".

La elección de los Patriots de agregar jugadores defensivos con sus primeras tres selecciones fue bastante sorprendente dadas sus debilidades en la ofensiva. Quizás fue una señal de que New England intentará ganar en defensa la próxima temporada.

"La defensa gana campeonatos. Podemos debatir si eso es válido en 2023, pero eso es lo que me dice el draft cuando tomas un esquinero en la Ronda 1 y un ala defensiva en la Ronda 2", dijo Phil Perry, conocedor de los Patriots de NBC Sports Boston, en "Quick inclinaciones".