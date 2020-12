¿Podría la nueva cepa de coronavirus llegar a Massachusetts?

Es posible que la nueva variante más contagiosa del coronavirus que se originó en el Reino Unido ya esté aquí en Massachusetts.

California anunció el miércoles el segundo caso confirmado en la nación de la cepa mutada de COVID-19. Eso se produjo 24 horas después de la noticia de la primera variante de infección de EE. UU reportada, que surgió en Colorado.

Los casos provocaron una serie de preguntas sobre cómo la versión que circula en Inglaterra llegó a Estados Unidos y si es demasiado tarde para detenerla ahora, y los principales expertos dicen que probablemente ya se esté extendiendo a otras partes del país.

Massachusetts y Delaware también están analizando muestras de virus sospechosas para la variante, dijo el Dr. Greg Armstrong, quien dirige la secuencia genética en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Dijo que los CDC está trabajando con un laboratorio nacional que obtiene muestras de todo el país para ampliar esa búsqueda, y se esperan resultados en unos días.

El descubrimiento de la nueva cepa en los EE. UU. ha agregado urgencia a la campaña de vacunación del país contra COVID-19, que ha matado a más de 340,000 estadounidenses.

Gran Bretaña está viendo cómo las infecciones se disparan y las hospitalizaciones alcanzan sus niveles más altos registrados. La variante también se ha encontrado en varios otros países.

Los científicos no han encontrado evidencia de que sea más letal o cause una enfermedad más severa, y creen que las vacunas que se administran ahora serán efectivas contra él. Pero un virus de propagación más rápida podría inundar los hospitales con pacientes gravemente enfermos.

Al gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, se le preguntó sobre la nueva cepa el miércoles y no parecía demasiado preocupado.

"Tanto Pfizer como Moderna dijeron que no creen que esta variante tenga un impacto en la capacidad de sus productos para funcionar", dijo. "En realidad, el problema principal no es la fuerza de la nueva cepa, es el contagio. Obviamente, las reglas del juego de las que hemos hablado generalmente se aplicarían, sea un nuevo contagio o no".

La secretaria de Salud y Servicios Humanos, Marylou Sudders, agregó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están monitoreando la situación muy de cerca y brindando orientación a los estados.

"Es muy, muy contagioso, por lo que asumimos que, como sabemos que tenemos transmisión comunitaria en Massachusetts, necesitamos que todos participen en esas buenas medidas de salud pública que sabemos que son eficaces", dijo.

Incluso antes de que se descubriera en Colorado y California, los expertos dijeron la semana pasada que la nueva cepa de COVID probablemente ya estaba en los EE. UU.