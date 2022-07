¿Podrían los Red Sox cambiar a un jugador estrella antes de la fecha límite del 2 de agosto? No lo descartes

A medida que las lesiones aumentan junto con las pérdidas dentro de la división, los Medias Rojas se encuentran a solo tres semanas de una encrucijada. Y ya no estoy convencido de que su enfoque en la fecha límite de canjes de la MLB sea comprar cuando tienen tantas piezas tentadoras para vender.

Es fácil pasarlo por alto, dada la ráfaga de transacciones desde que llegó, pero la remodelación de la lista bajo Chaim Bloom aún no ha comenzado.

Durante dos años, se ha centrado en reforzar la finca, con un éxito considerable. Un sistema que apenas incluía un prospecto entre los 75 primeros cuando asumió el cargo ahora cuenta con tres entre los 30 primeros de las clasificaciones más recientes de Baseball America, con el campocorto Marcelo Mayer (No. 14) proyectándose como un futuro All-Star.

Sin embargo, en el lado de las grandes ligas, Bloom ha jugado principalmente en los bordes de un núcleo impresionante. Si bien las firmas no anunciadas como Nick Pivetta y Kiké Hernández han brindado un valor inesperado, los Medias Rojas han sido impulsados ​​​​por los remanentes Xander Bogaerts, Rafael Devers, J.D. Martinez, Christian Vazquez y Nathan Eovaldi. Los primeros tres son All-Stars, Vázquez tuvo un caso este año y Eovaldi lo logró el año pasado.

Cuatro de ellos serán agentes libres en el otoño, cuando Devers acepte una extensión de contrato o sea potencialmente puesto en el mercado al estilo de Mookie Betts. Es concebible que ninguno regrese el próximo año. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes con la fecha límite de cambios del 2 de agosto acercándose.

Bloom tiene sus ojos puestos en la sustentabilidad a largo plazo, y dejar que los agentes libres caminen por selecciones de draft no es necesariamente la mejor manera de maximizar los recursos. El intercambio de uno o más de los nombres antes mencionados podría hacerse de una manera que traiga ayuda inmediata y al mismo tiempo se agregue al inventario de prospectos del club. Manejar la reacción de los fanáticos, por supuesto, sería una venta mucho más difícil.

Debido a que Bogaerts tiene una cláusula de no intercambio y Devers podría competir por el MVP, supongamos que están fuera de la mesa. Eso deja a Martínez, Vázquez y Eovaldi como posibles fichas comerciales, y no me sorprendería si uno de ellos juega en otro lugar el 3 de agosto. Los jugadores claramente están contemplando la posibilidad. Hablando con Rob Bradford de WEEI.com, Martínez reconoció la incertidumbre.

Existe la posibilidad de que este tramo de mal béisbol se prolongue e impacte en el pensamiento de la fecha límite de Bloom. Y si ese es el caso, entonces ninguno de los agentes libres que se avecinan está a salvo.

"Obviamente lo piensas como jugador", dijo. "Yo, Bogey, Christian, Nate, algunos muchachos… puedes seguir adelante. Los muchachos que son jugadores de impacto. Al mismo tiempo, también pone a estos muchachos en una situación difícil. Se van y no reciben nada a cambio". .

"Creo que cualquier manera es ganar-ganar para nosotros. Así es como lo veo. Xander es un poco diferente porque tiene muchas raíces aquí y probablemente sea más emocional para él. Subió a través de esta organización. Christian lo hizo, también.

"Para mí, este es el cuarto equipo en el que he estado, y si te canjean, significa que estarás en un equipo contendiente. Y si no te canjean, significa que estás en un equipo contendiente". Es un ganar-ganar".

En circunstancias normales, los veteranos de un equipo firmemente en disputa por el comodín no estarían preocupados por cambiar de uniforme hasta el otoño. Pero el enfoque de Bloom en la visión a largo plazo ha guiado cada decisión que ha tomado con la excepción de Kyle Schwarber, un alquiler directo que ayudó a los Medias Rojas a llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana el año pasado.

Un movimiento similar en la primera base junto con la ayuda de relevo proporcionaría un impulso, aunque buena suerte vendiendo a la base de fanáticos en el canje de un veterano.

Hay un escenario del fin del mundo que dudo incluso en mencionar, porque todas las personas con las que lo he manejado, tanto dentro como fuera de la organización, dicen que no hay posibilidad de que suceda. Pero vale la pena señalar que si bien los Medias Rojas están ahora por encima del impuesto de lujo de $230 millones, esos cálculos no se hacen hasta el final de la temporada.

Dependiendo de los números en los que crea, los Medias Rojas proyectan estar entre $11 y $13 millones por encima del umbral tal como están las cosas ahora. Debido a que los jugadores canjeados en la fecha límite tendrían sus salarios prorrateados por aproximadamente el 35% de la temporada restante, los Medias Rojas tendrían que recortar entre $31 millones y $37 millones en salarios de temporada completa para caer por debajo del umbral.

Eso básicamente significa cambiar a dos de Martínez, Bogaerts y Eovaldi. Suena loco, pero es probable que ninguno regrese el próximo año, dada (A) la oferta baja a Bogaerts esta primavera, (B) el hecho de que han estado preparados para dejar ir a Martínez si hubiera ejercido alguna de sus opciones anteriores, y (C) la edad de Eovaldi (32) y el historial de lesiones.

Con Trevor Story lesionado en la derrota del martes ante los Rays y Devers sin moverse bien mientras lidia con un dolor de espalda, los Medias Rojas podrían sufrir más esta semana cuando terminen la primera mitad en Tampa y Nueva York. El calendario sigue siendo bajo hasta la fecha límite de canjes, con series contra los Blue Jays, los Guardianes en la caza y los Cerveceros de primer lugar.

Incluso con Chris Sale luciendo efectivo en su debut en 2022 y Eovaldi listo para salir de la lista de lesionados en breve, existe la posibilidad de que este tramo de mal béisbol se prolongue e impacte en el pensamiento de la fecha límite de Bloom.

Y si ese es el caso, entonces ninguno de los agentes libres que se avecinan está a salvo.