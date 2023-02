Polémica por estacionamientos con parquímetros en Revere y Lawrence

Los conductores que transiten entre las ciudades de Revere y Lawrence, en Massachusetts, pronto tendrán que pagar para estacionarse, algo que ha generado polémica entre los residentes.

A partir del 1 de marzo se comenzará a cobrar, al menos, un dólar por hora, por puestos de estacionamiento con parquímetros, y uno de los mayores malestares es que los residentes comentan que hay falta de dinero y de empleos para seguir sumando gastos.



“Todos tenemos libertad de parquearnos no y no necesitamos estar pagando parquímetros así es que no me parece justo no que no los pongan”, dijo Damaris Peraza, residente de Revere, a Telemundo Nueva Inglaterra.



“No tenemos ni trabajos directos tras la post pandemia de COVID y ahora, ¿cómo vamos a pagar esto? Está difícil de más”, expuso, por su parte Wesley Olivera.

Pero no todos ven el lado negativo. En la ciudad de Lawrence, los residentes ofrecieron otros puntos de vista.

“Por un lado es bueno porque especialmente donde yo vivo algunas veces uno llega de noche y no hay parking, porque la gente viene de visita de otros lados y se parquea y uno a tres bloques. Pero por otro lado no vale la pena porque no tiene que estar pagando… el alcalde sabe lo que está haciendo y quizá hay un beneficio a largo tiempo”, dijo Franklin Caraballo, de Lawrence.



Mientras, José Escobar, también de Lawrence, opinó que, si es para utilizar las ganancias en la misma ciudad, no tiene problemas..

“Está bien… si lo que recuperan es para arreglar las calles, está bien”.