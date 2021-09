Policía arresta a conductor acusado de abandonar lugar del accidente fatal en Waterbury

La policía arrestó al conductor que, según dicen, abandonó la escena de un choque violento que mató a una mujer de 58 años el lunes por la noche.

Según la policía, Kevin Brevetti, de 35 años, de Waterbury, conducía un Ford Explorer cuando salía de la ruta 8 en la salida 35 y aceleró a través de un semáforo en rojo en East Aurora Street, chocando con una camioneta alrededor de las 8:40 p.m.

La fuerza del accidente hizo que la camioneta se volcara varias veces antes de chocar contra un Lexus, que luego golpeó a una ambulancia, dijo la policía.

El conductor de la camioneta fue llevado al hospital y declarado muerto. La policía identificó a la mujer como Jacqueline Sheppard, de 58 años, de Waterbury.

Según autoridades, una bebé se encontraba con ellas.

Brevetti y una pasajera salieron corriendo del lugar antes de que llegaran los agentes, según la policía.

Los investigadores determinaron que Brevetti era el conductor del Explorer y lo arrestaron el miércoles, dijo la policía.

Brevetti está acusado de homicidio en segundo grado, conducción imprudente, robo de una placa, evadir la responsabilidad, operación ilegal de un vehículo motorizado sin seguro, uso indebido de una placa marcadora, no llevar una licencia de operador, operar un vehículo no registrado, operar ilegalmente un vehículo motorizado mientras está suspendido, no obedecer una señal de control de tráfico y operar para poner en peligro un vehículo ocupado.

Fue detenido con una fianza de $ 250,000 y estaba programado para comparecer en la corte el jueves.