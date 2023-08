Policía busca a dos niños de Worcester secuestrados por su madre

La policía de Worcester, Massachusetts, está pidiendo la ayuda del público para localizar a dos niños que fueron secuestrados el jueves por uno de sus padres que no tiene custodia.

La policía dijo que está tratando de localizar a Tiffany Cancel, de 47 años, quien dijo que se llevó a sus dos hijos biológicos de una instalación del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts en Brussel Street alrededor de la 1:35 p.m. Los dos niños que se cree que están con ella son Joaquín Cancel, de 11 años, y Avery Cancel, de 9 años.

Joaquín fue visto por última vez con tenis blancos, pantalones rojos y azules y una camiseta celeste.

Avery vestía pantalones cortos multicolores, una camiseta gris con Sonic the Hedgehog y Crocs azules.

Se cree que viajan en un Buick Rendezvous blanco con placas de matrícula B50RYX de Nueva Jersey.

Cualquier persona que tenga información sobre cualquiera de sus paraderos debe llamar al 911 de inmediato.

Si bien no se esperaba que se emitiera una Alerta Amber, dado que no se cumplieron todos los criterios, Cancel "no tenía permiso para llevarse a los niños", dijo el portavoz de la policía de Worcester, el teniente Sean Murtha, en una breve conferencia de prensa, calificándola de una situación "muy preocupante".

Cuando se le preguntó si creía que los niños estaban en peligro, Murtha dijo: "No puedo decir específicamente qué está pasando con ellos y su madre. Puedo decir que cada vez que alguien está con alguien que no es su tutor legal, siempre hay un elemento de peligro".

La policía ha notificado a los estados vecinos sobre el secuestro, incluso en Nueva Jersey, dada la placa de la camioneta.

Murtha pidió al público que "estuviera atento" a la familia.