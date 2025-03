Policía de Ansonia busca a niña desaparecida de 2 años y a su madre

La policía de Ansonia, Connecticut busca ayuda para encontrar a una niña de 2 años desaparecida y a su madre.

El departamento de policía dijo que Mariliz Cruz, de 26 años, y su hija Anastasia fueron reportadas como desaparecidas cuando no regresaron a casa el jueves.

Cruz y su hija fueron vistas por última vez el martes en la zona de las calles Main y Maple alrededor de las 12:30 p. m.

La madre mide 1,45 metros, tiene cabello castaño, ojos color avellana y un tatuaje familiar de infinito en el brazo derecho. La policía informó que la última vez que la vieron vestía pantalones azules y un suéter gris, empujando una carriola negra.

Anastasia mide aproximadamente 90 centímetros, tiene cabello castaño y ojos marrones. La última vez que la vieron vestía una blusa rosa y zapatillas rosas, según la policía.

Las autoridades informaron que Cruz usa el transporte público y no conduce. Ella y su hija se dirigían a New Haven cuando salieron de Ansonia el martes.

La policía indicó que no parece ser un problema de custodia, y a la familia le preocupa que no hayan regresado a casa. No hay indicios de que ninguno de ellos esté en peligro en este momento.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la madre y la hija que se comunique con la policía al 203-735-1885. También se pueden dejar denuncias anónimas aquí.