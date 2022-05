Policía de Boston insta a clientes de bares a denunciar los incidentes de ‘bebidas adulteradas’

La policía advierte a las personas que beben en los bares del área de Boston que vigilen de cerca sus bebidas mientras circulan publicaciones en las redes sociales sobre incidentes de personas drogadas.

La advertencia, emitida el lunes, no mencionó ningún incidente específico de personas que pusieran drogas, a menudo llamadas "roofies", en sus bebidas. Pero instó a cualquiera que esté bebiendo en Boston y que se sienta drogado en un bar a llamar a la policía.

Varias publicaciones no verificadas en las redes sociales que circulan en línea han notado un aumento en los incidentes de personas que son "drogadas" en el área. La policía de Cape Cod emitió una advertencia al respecto la semana pasada.

"Estas drogas y sustancias pueden causar desorientación, confusión, parálisis temporal o inconsciencia junto con una serie de otros síntomas, dejando a la víctima potencial vulnerable a las intenciones del sospechoso", dijo la policía el lunes.

The warning from Barnstable police did not specify the number of incidents that have been reported or where, but the community alert was issued because of the incidents, the department said.

Aconsejaron que las personas tuvieran cuidado mientras estaban en los bares, como crear un "sistema de amigos", mantener una mano cubriendo una bebida y llevar tiras reactivas que detectan drogas "roofie".

El departamento emitió un advertencia similar en diciembre, después de que la junta de licencias de Boston publicara un aviso a la luz de los informes de un aumento en los incidentes de "roofie" en todo el país.