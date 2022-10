Consternación por ataque a puñaladas a activista de 91 años en Boston

La víctima del apuñalamiento del martes por la noche en Franklin Park es una mujer de 91 años, que fue apuñalada varias veces, según la policía de Boston.

Si bien la policía no dio la identidad de la mujer, su hermana la identificó como Jean McGuire, ex miembro del Comité Escolar de Boston, la primera mujer negra elegida para el panel, y directora del programa Metropolitan Council for Educational Opportunity, o METCO, para décadas.

La Asociación de Directores de METCO confirmó que McGuire fue apuñalado y expresó su consternación por lo sucedido.

“Es alarmante que este acto de violencia le suceda a la Dra. McGuire en su propia comunidad”, dijo el comunicado, y agregó que la asociación estaba orando por su recuperación.

El ataque ocurrió en Playstead Road en Roxbury. La policía fue llamada alrededor de las 8:50 p.m.

No se han realizado arrestos y la policía sigue buscando a un sospechoso.

La víctima de 91 años se encuentra en el hospital en condición estable. No está claro cuál pudo haber sido el motivo de este apuñalamiento, y si fue un ataque dirigido o al azar, según la policía.

Cualquier persona que tenga información sobre este apuñalamiento debe llamar a la policía.

McGuire se desempeñó como directora ejecutiva de METCO, cuyo objetivo es aumentar la diversidad racial en Massachusetts al permitir que los estudiantes asistan a escuelas fuera de sus distritos, durante 43 años, desde 1973 hasta 2016.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, se refirió al apuñalamiento en una conferencia de prensa sobre el nuevo plan de la ciudad para Boston Common el miércoles.

“Estoy disgustada y enojada de saber que una anciana de nuestra comunidad tuvo que temer por su seguridad al realizar su rutina diaria, paseando a su perro”, dijo Wu.

No identificó a la víctima como McGuire, pero la llamó "una inspiración en todos los sentidos".

La hermana de McGuire, Jeriline Brady-McGinnis, dijo que está más que enojada.

"Ella es una gran luchadora, pero quienquiera que haya hecho esto, en realidad lastimó a mucha gente", dijo. "Ella es una mujer muy querida, una mujer bien cuidada, una comunidad que la ama, un programa METCO que ella inventó, que construyó de la nada".