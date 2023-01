Policía de Boston publica nuevas fotos de madre de East Boston desaparecida desde noviembre

El Departamento de Policía de Boston publicó un nuevo grupo de fotografías el jueves de una mujer que ha estado desaparecida desde noviembre.

Reina Carolina Morales Rojas, madre salvadoreña, fue reportada como desaparecida el 26 de noviembre en East Boston.

Morales Rojas tiene dos hijos en El Salvador y no dejan de preguntar por su madre, dice la familia. La hermana de la mujer dice que todo esto es muy extraño, porque hablaba con su hermana todos los días, incluso el día que desapareció tuvieron una larga conversación.

Morales Rojas se comunicaba a diario con su familia en El Salvador. Le envió un video a su hermana para informarle que estaba trabajando en el aeropuerto Logan de Boston.

La última vez que Alicia habló con su hermana fue el 26 de noviembre, el mismo día que desapareció después de subirse a una camioneta plateada que la llevó desde East Boston, donde vivía, a Somerville. Eran alrededor de las 9:30 p.m.

La policía dice que la última vez que la vieron estaba saliendo de un vehículo en Allston Street en Somerville y vestía camisa y pantalón negros, suéter gris y cargaba un bolso.

Cindy Magana, amiga Reina Morales dice dudar de las circunstancias en la que su amiga desapareció, "de que haya salido a esa hora... como que no me parece mucho. Otra que ella no era de quedarse en otro lugar, para no haber llegado la primera noche".

Morales fue vista por última vez, dos días después de Acción de Gracias, sin embargo, la fiscalía del condado de Middlesex dio a conocer su desaparición el 12 de enero, cuando publicó un folleto con su fotografía pidiendo ayuda para encontrar a la madre de dos hijos, que llegó de El Salvador el mayo del 2022.

La última vez que Alicia Morales habló con su hermana Reyna, fue el 26 de noviembre, el mismo día que desapareció después subirse a esta camioneta plateada.

Morales tampoco se presentó a trabajar el domingo, eso también alertó a sus compañeros del trabajo en Do&Co una compañía en East Boston que prepara comida para las líneas áreas, ahí conoció a quien fue su novio.

"Ella no se desaparece, ella siempre buscaba la casa rápido, me entiendes... Incluso cuando ella venía a verme a mí ella se iba rápido también, ella no es una persona que va a estar por mucho tiempo" dice David Platero, pareja de Reina Morales.

El Departamento de Policía de Boston le pide a cualquier persona que tenga información que marque el 911 o llame al 617-343-4328.