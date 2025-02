Policía de Worcester pide ayuda del público en homicidio sin resolver de hispano en 2001

El Departamento de Policía de Worcester, Massachusetts está pidiendo la ayuda del público con cualquier información que lleve a resolver el homicidio de un hombre hispano hace casi 25 años.

Investigadores dijeron que la víctima del caso sin resolver es Juan Carlos González, quién murió a sus 22 años, el 10 de febrero de 2001 luego de recibir dos disparos en una fiesta.

"Estoy muy triste. Se me parte el corazón al ver su foto y saber que su caso aún no se ha resuelto. No hemos tenido un cierre y han pasado 24 años. Mi madre sufrió mucho y todo lo que decía era 'Espero que su caso se resuelva antes de que yo muera' y falleció sin un cierre", dijo Linda González, hermana de Juan Carlos.

Los agentes de policía de Worcester respondieron ese día a Chandler St. por un informe de un tiroteo. Al llegar, entraron una casa y encontraron una gran multitud que señalaba a González en el suelo quien había recibido dos disparos en el muslo. Fue trasladado en ambulancia al hospital, donde fue declarado muerto.

La investigación reveló que había una fiesta en una casa y se desató una pelea, donde González fue baleado. Varias personas huyeron de la escena después de que se escucharon los disparos, según autoridades.

Si tiene información sobre este incidente, los detectives piden que envíe un mensaje de texto anónimo al 274637 TIPWPD + su mensaje o envíe un mensaje anónimo basado a travpes del sitio web worcesterma.gov/police. También se pueden realizar llamadas a la Oficina de Detectives de la Policía de Worcester al (508) 799-8651.

La Oficina de Detectives de la Policía de Worcester está trabajando en conjunto con la Policía Estatal de Massachusetts y la oficina del Fiscal de Distrito Joseph Early Jr. para resolver este caso.