Policía en NH busca a hombre desaparecido vinculado a supuesta amenaza en las redes sociales

La policía de Manchester, New Hampshire, está buscando a un hombre desaparecido que ha estado conectado a una supuesta amenaza en las redes sociales que provocó la cancelación de dos juegos de béisbol universitarios este fin de semana.

Las autoridades federales, estatales y locales están buscando a Afshin Zarechian de Manchester, de 20 años, dijo el lunes el departamento de policía de la ciudad.

"Hasta este momento, la investigación no ha identificado ninguna conducta criminal cometida por Zarechian. En este momento, el caso está siendo tratado como una Persona Desaparecida", dijo el Departamento de Policía de Manchester en un comunicado.

Se describe a Zarechian como de 5 pies y 9 pulgadas y 150 libras con cabello y ojos oscuros. Se cree que conduce un sedán verde BMW Serie 3 2011 con placas de New Hampshire que dicen "RICCH".

Según las autoridades, Zarechian pudo haber estado en North Conway, New Hampshire y Naples, Maine, durante el fin de semana.

Cualquier persona con información debe llamar al 603-668-8711.

El domingo, dos juegos entre la Universidad de Maine y la Universidad de Hartford fueron cancelados mientras la policía de la escuela de Maine investigaba una amenaza en las redes sociales.

El sábado por la noche, el Departamento de Policía de la Universidad de Maine pidió a los miembros de la comunidad de Orono que "permanezcan vigilantes y conscientes de su entorno". Solicitó la ayuda del público para localizar a un hombre de Manchester, New Hampshire, "relacionado con una amenaza en las redes sociales".

La policía y un portavoz de la universidad no revelaron más información sobre la amenaza. La universidad dijo en un comunicado que el campus no estaba cerrado, pero por precaución, había patrullas policiales adicionales en el área.

La escuela identificó a Zarechian, que no es un estudiante, pero dijo que no había una orden de arresto para él.

The Associated Press no pudo encontrar un número de teléfono de Zarechian.