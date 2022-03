Policía encuentra un laboratorio de metanfetamina en bosque de Massachusetts

La policía se topó con un laboratorio de metanfetamina mientras revisaba un campamento para personas sin hogar en Norton, Massachusetts, el lunes.

La policía de Norton dijo que los detectives estaban revisando un área para personas sin hogar en el bosque cerca del hotel Extended Stay America en South Washington Street cuando se encontraron con lo que describieron como una "situación de materiales peligrosos" con un laboratorio de metanfetamina improvisado.

"Los bomberos realizaron pruebas y determinaron que era dañino", dijo la policía de Norton en Facebook.

Se llamó a un equipo estatal de materiales peligrosos para limpiar la escena.

No hubo más información disponible de inmediato.

A state hazmat team was called in to clean up the scene.

No further information was immediately available.