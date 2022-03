Policía estatal de Connecticut despide a 8 reclutas tras investigación

La policía estatal dijo que ocho reclutas de la Tropa de Entrenamiento 131ª de la Policía Estatal fueron despedidos después de una investigación.

Una investigación de Asuntos Internos concluyó que las acciones de los reclutas violaron las Normas y Reglamentos de la Academia de Policía del Estado de Connecticut, Sección 1.13.1 Trampa/Plagio, según la policía estatal.

Los reclutas fueron despedidos a partir de hoy.

“Esta fue una serie de circunstancias muy desafortunadas y acusaciones como estas no se toman a la ligera. De principio a fin, exigimos que nuestros reclutas mantengan la integridad de la Policía Estatal de Connecticut. Cuando se cuestiona su integridad, puede justificarse una revisión. En este incidente en particular, la Unidad de Asuntos Internos justificó y llevó a cabo una investigación. Se espera que los hombres y mujeres de la Policía Estatal cumplan con los más altos estándares en la aplicación de la ley. Cuando no se cumplen esos estándares, se debe seguir un proceso de revisión para determinar si los reclutas son dignos de obtener el título de "Oficial estatal", dijo el coronel Stavros Mellekas en un comunicado.

Los 53 miembros restantes de la 131ª Tropa de Entrenamiento están programados para graduarse el 24 de marzo.

No hubo información adicional disponible de inmediato.