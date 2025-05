Policía Estatal de New Hampshire firma acuerdo con ICE

La gobernadora de New Hampshire Kelly Ayotte y el coronel Mark Hall anunciaron el miércoles un acuerdo entre Policía Estatal de New Hampshire y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"New Hampshire no seguirá el camino de Massachusetts, donde las políticas de santuario han propiciado la delincuencia violenta y una crisis multimillonaria de inmigrantes ilegales", declaró la gobernadora Ayotte, agregando que le complace que la Policía Estatal y las fuerzas del orden locales y del condado "trabajen con nuestros socios federales para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, y les agradezco sus continuos esfuerzos para proteger y servir a New Hampshire".

El acuerdo, que entró en vigor el pasado viernes 25 de abril, otorgaría a los agentes estatales la autoridad para realizar ciertas funciones de control migratorio bajo después de que sean capacitados y certificados por ICE en las próximas semanas y meses, dice el comunicado.

Según ICE, otras 230 agencias en 24 estados han firmado acuerdos similares.

Una copia del MOA está disponible en el sitio web de la Policía Estatal de New Hampshire.